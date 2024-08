Gans "Lukas" sorgt für Küchenchaos in Kiel

Kiel - Tierischer Einsatz für die Polizei! Uneingeladen hat sich die Kanadagans "Lukas" am Samstagabend Zutritt in eine Kieler Küche verschafft.

Nachdem Lukas behutsam eingefangen wurde, konnte er wieder in die Freiheit entlassen werden. © Polizeidirektion Kiel

In der Innenstadt hatte sich Lukas gegen 21 Uhr in die in der Kehdenstraße Wohnung verirrt, berichtet die Polizei am Montagmorgen.

Die Kanadagans hatte es sich demnach in der Küche gemütlich gemacht, inspizierte das kulinarische Angebot und hinterließ dabei ein ganz schönes Chaos. "Dabei blieb leider kein Topf auf dem anderen", so Polizeisprecherin Stephanie Lage.

Nach einer kurzen Verfolgungsjagd durch die Wohnung, bei der die Gans wohl erstaunliche Wendigkeit bewies, konnte sie von einer Polizeibeamtin behutsam eingefangen und in eine Decke eingewickelt werden.