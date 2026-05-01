Kaninchen einfach in einer Kiste ausgesetzt: Wer hat etwas gesehen?
Barßel - Wer macht denn so etwas? Gleich mehrere kleine Zwergkaninchen wurden in Niedersachsen in einer Kiste ausgesetzt!
In der Nähe eines Campingplatzes in Barßel im Ortsteil Osterhausen habe ein Passant die Kaninchen in der Waldstraße entdeckt.
Nach Angaben der Polizei hat der Finder die Kiste, in der insgesamt sieben kleine Kaninchen waren, am Straßenrand gefunden.
Vorübergehend hat die Polizei die Tiere untergebracht. Im weiteren Verlauf werden diese einem Tierheim übergeben.
Inzwischen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen Unbekannt eingeleitet.
Wer einen Hinweis geben kann, wird gebeten, sich unter 04499 922200 bei der Polizei Barßel oder unter 04491 93390 bei der Polizei Friesoythe zu melden.
Titelfoto: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta