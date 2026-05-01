Kaninchen einfach in einer Kiste ausgesetzt: Wer hat etwas gesehen?

Barßel - Wer macht denn so etwas? Gleich mehrere kleine Zwergkaninchen wurden in Niedersachsen in einer Kiste ausgesetzt!

Mehrere Kaninchen wurden in einer Kiste in Niedersachsen ausgesetzt. © Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

In der Nähe eines Campingplatzes in Barßel im Ortsteil Osterhausen habe ein Passant die Kaninchen in der Waldstraße entdeckt.

Nach Angaben der Polizei hat der Finder die Kiste, in der insgesamt sieben kleine Kaninchen waren, am Straßenrand gefunden.

Vorübergehend hat die Polizei die Tiere untergebracht. Im weiteren Verlauf werden diese einem Tierheim übergeben.

Inzwischen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen Unbekannt eingeleitet.