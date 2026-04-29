29.04.2026 09:53 Wilde Wal-Theorien: Wie kam Moby Dick vor 60 Jahren in den Rhein?

Vor 60 Jahren verirrte sich ein Belugawal in den Rhein? Die Theorien, wie er dort hingelangte, sind wild.

Von Marc Herwig, Jonas Reihl Köln/Bonn - Ein Wal auf Abwegen - die Geschichte gab es schon einmal: So wie im Moment der Buckelwal Timmy vor Poel in der Ostsee für Aufregung sorgt, machte vor fast genau 60 Jahren ein Belugawal im Rhein Schlagzeilen.

Der weiße Belugawal Moby Dick schwamm vor fast genau 60 Jahren wochenlang durch den Rhein. (Archivbild) © Egon Steiner/dpa Auch damals wurde versucht, dem verirrten Tier zu helfen - allerdings mit teils deutlich brachialeren Methoden als heute in der Ostsee. Die Geschichte begann am 18. Mai 1966. Zwei Rheinschiffer machten damals bei Duisburg eine unglaubliche Entdeckung. Sie riefen die Wasserschutzpolizei und berichteten von einem weißen Wal im Rhein. Die ungläubigen Polizisten - so berichten es einige Quellen - ordneten daraufhin erst mal eine Alkoholprobe für die beiden Rheinschiffer an. Tiere "Timmy" ist nicht der einzige gestrandete Wal: Rettungsaktionen bleiben oft erfolglos Doch damit begann eine Geschichte, die Deutschland im Frühsommer 1966 in ihren Bann zog. Denn den Wal gab es wirklich. Es war ein etwa vier Meter langer Belugawal, der eigentlich in den eiskalten Gewässern der Arktis lebt. Rund einen Monat lang war er im Rhein unterwegs und schwamm flussaufwärts vorbei an Düsseldorf und Köln bis nach Rolandseck in Rheinland-Pfalz.

Schon damals wollte Initiativen dem verirrten Tier helfen

Walfänger versuchten, das Tier mit einem Schiff vor sich her zu treiben. (Archivbild) © Horst Ossinger/dpa Auch damals schon gründeten sich verschiedene Initiativen, die dem Wal helfen wollten, den Weg zurück ins Meet zu finden. Er wurde mit Schiffen verfolgt und getrieben. Man versuchte, ihn mit Netzen und Stangen in die richtige Richtung zu lenken und mit Betäubungsgewehren zu stoppen. Schließlich gab es sogar die Idee, den Wal als neue Publikumssensation in den Duisburger Zoo zu bringen. Schon damals waren viele der Rettungsversuche heftig umstritten. Doch alle Versuche schlugen fehl. Immer wieder schwamm Moby Dick den Fluss rauf und runter, doch den Ausgang Richtung Meer fand er nicht. Dabei verlor der Weißwal seine strahlend weiße Farbe und sah zunehmend scheckig grau aus. Tiere Härtere Strafen für falsche Tiertransporte Erst nach vier Wochen nahm er schließlich aus eigener Kraft Kurs auf die Rhein-Mündung in den Niederlanden und erreichte am 16. Juni 1966 die Nordsee. Dort verliert sich seine Spur. Ob er den Weg zurück bis in seine eigentliche Heimat in der Arktis geschafft hat, ist nicht bekannt.

Wie kam Moby Dick in den Rhein?