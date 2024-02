Kaninchen findet neues Zuhause: Doch dann treffen neue Besitzer traurige Entscheidung

Kaninchen Tilda landete jüngst wieder im Tierheim Bergheim. © Bildmontage: Instagram/tierheim_bergheim

Tilda hatte wirklich ziemliches Pech! Wie die Bergheimer Tierretter am Donnerstag in ihrem neuesten Instagram-Beitrag berichtet hatten, war das braun gefleckte Widderkaninchen vor einiger Zeit in der Einrichtung gelandet und fand im Dezember 2023 dann tatsächlich ein neues Zuhause.

Tildas Pfleger freuten sich damals riesig, ihren Schützling als Zweitkaninchen in ein schönes Gehege vermitteln zu können. Und zunächst sah es ganz danach aus, als hätte das Schlappohr endlich sein großes Glück gefunden.

Dann kam alles jedoch ganz anders, wie die Tierretter ihren rund 30.000 Fans schilderten, denn Anfang des Jahres schlug das Schicksal zu, und Tildas neuer Freund verstarb.

Als wäre das nicht schon schlimm genug gewesen, folgte auf den Tod des Kaninchens auch noch eine traurige Entscheidung, denn Tildas neue Besitzer brachten sie zurück ins Tierheim, statt ihr einen neuen Partner zu suchen.