Kapitaler Fehler wird bezaubernder Hündin zum Verhängnis: Findet Luna nun ihr Glück?

Frankfurt am Main - Sein Zuhause plötzlich zu verlieren, ist für jedes Haustier hart. Wenn dann ein völlig banaler und vermeidbarer Fehler der Besitzer die Ursache ist, ist das Unverständnis umso größer. Ähnlich erging es Hundedame Luna, die jetzt im Tierheim in Frankfurt am Main auf neue Besitzer wartet.

So waren ihre Vorbesitzer nämlich nicht in der Lage - oder schlichtweg nicht gewillt - die dringend notwendigen Dokumente bei den Behörden einzureichen, weshalb die Vierbeinerin von Rechtswegen sichergestellt wurde und ins Tierheim kam.

In der Mainmetropole wartet sie jetzt auf ein neues Zuhause. © Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.

So ist Luna enorm ängstlich und scheut sich noch vor fremden Menschen. Insbesondere unbekannte Männer scheinen der Fellnase enorme Probleme zu bereiten. Zudem sind ihr Besuche und Untersuchungen beim Tierarzt über alle Maßen zuwider.

Allein aufgrund dieser Aspekte muss Luna dringend in Hunde-, wenn nicht gar besser Rasse-erfahrene Hände abgegeben werden. Während sie mit Katzen absolut nicht zusammenleben kann, müsste ihre Verträglichkeit mit anderen Hunden noch getestet werden.

Kinder sollten mindestens 16 Jahre alt sein und bereits Berührungspunkte mit Hunden gesammelt haben. Während sie wohl bereits stubenrein ist, einige Grundkommandos beherrscht und gut an der Leine mitläuft, signalisiert sie deutlich, dass sie gerne noch viel mehr lernen würde.

Wer sich also gewillt sieht, die notwendige Geduld und Mühe in ein Zusammenleben mit der Hundedame zu stecken, der sollte sich beim Frankfurter Tierheim melden. Dieses merkte jedoch an: Wer Interesse an Luna hat, der sollte zum besseren Kennenlernen zuvor mehrere Male in der Pflegeeinrichtung vorbeischauen.

Um derartige Kennenlerntreffen zu organisieren, kann der TSV unter den Rufnummern 069/423005 oder 069/423006 kontaktiert werden.