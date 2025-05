Kater begibt sich auf gewagtes Abenteuer: Kurz darauf geht es um Leben und Tod

Eppertshausen - Was mit einem abendlichen Alarm begann, endete in einem stundenlangen Rettungsmarathon: In einer für alle Beteiligten denkwürdigen Nacht Anfang Mai befreite die Feuerwehr Eppertshausen den einjährigen Kater "Stitch" aus einem engen Kaminschacht – doch bis zur erfolgreichen Rettung vergingen dramatische Stunden.