"Tierisch tierisch" unterwegs in Sachsen: Diese Vierbeiner suchen ein liebevolles Zuhause
Reichstädt (Sachsen) - Moderatorin Uta Bresan (60) war am Mittwoch mit der MDR-Sendung "Tierisch tierisch" im Tierheim Reichstädt zu Besuch. Dort traf sie auf zahlreiche Tiere, die dringend ein liebevolles Zuhause suchen.
Auch Molly (6) sehnt sich danach, endlich anzukommen und geliebt zu werden.
Die hübsche Hündin wurde vom Veterinäramt ins Tierheim gebracht und wartet seitdem sehnsüchtig auf einen Menschen, der sie richtig auslastet.
Grundlegende Kommandos sollten mit ihr trainiert werden, daher wäre der Besuch einer Hundeschule empfehlenswert.
Der Verein beschreibt den Mischling als ausgeglichen und zugewandt.
Wenn die Chemie stimmt, wäre Molly auch als Zweithund gut geeignet.
Finja, Fee und Freddy warten auch sehnsüchtig auf ihr großes Glück
Finja, Fee und Freddy wurden als sehr junge Kitten gefunden und kamen im November 2025 in einem schlechten Zustand ins Tierheim.
Nach liebevoller Pflege und fürsorglichem Aufpäppeln haben sie sich zu neugierigen, verspielten und verschmusten Jungkatzen entwickelt.
Die Mitarbeiter hoffen, dass das Trio idealerweise gemeinsam in eine Wohnung vermittelt werden kann, da alle drei an chronischem Katzenschnupfen leiden.
Auch diese Fellnasen warten auf ein neues Zuhause
Bei Interesse freut sich das Tierheim riesig über Euren Anruf unter Tel. 03504 / 61 11 85 oder Eure E-Mail unter [email protected].
Die neueste Folge von "Tierisch tierisch" könnt Ihr Euch in der MDR-Mediathek anschauen.
Titelfoto: Bildmontage: Mitteldeutscher Rundfunk