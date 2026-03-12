"Tierisch tierisch" unterwegs in Sachsen: Diese Vierbeiner suchen ein liebevolles Zuhause

Reichstädt (Sachsen) - Moderatorin Uta Bresan (60) war am Mittwoch mit der MDR-Sendung " Tierisch tierisch " im Tierheim Reichstädt zu Besuch. Dort traf sie auf zahlreiche Tiere , die dringend ein liebevolles Zuhause suchen.

Molly wurde vom Veterinäramt ins Tierheim gebracht. © Mitteldeutscher Rundfunk

Auch Molly (6) sehnt sich danach, endlich anzukommen und geliebt zu werden.

Die hübsche Hündin wurde vom Veterinäramt ins Tierheim gebracht und wartet seitdem sehnsüchtig auf einen Menschen, der sie richtig auslastet.

Grundlegende Kommandos sollten mit ihr trainiert werden, daher wäre der Besuch einer Hundeschule empfehlenswert.

Der Verein beschreibt den Mischling als ausgeglichen und zugewandt.

Wenn die Chemie stimmt, wäre Molly auch als Zweithund gut geeignet.