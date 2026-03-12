Schnappatmung auf Veranda: Polizist ergreift Krokodil mit bloßen Händen

Junjuwa (Australien) - Das schafft nicht jeder: In der australischen Gemeinde Junjuwa hat ein ortsansässiger Polizist für ordentlich Aufsehen gesorgt, nachdem er von einem Süßwasserkrokodil angegriffen worden war.

Im Westen Australiens hat ein Süßwasserkrokodil für ordentlich Aufsehen gesorgt. © Fotomontage/Screenshot/Facebook/Western Australia Police Force

Das Aufeinandertreffen zwischen dem schuppigen Kriechtier und dem Beamten ereignete sich Ende Februar in der Stadt Fitzroy Crossing. Demnach soll eine Familie in Aufruhr versetzt worden sein, nachdem es sich ein Krokodil auf ihrer Veranda gemütlich gemacht hatte.

Kurz nach der Entdeckung des Tieres sei der Polizist Mark Howes kontaktiert worden. "Ein Mitarbeiter rief mich an und fragte: 'Chef, wissen Sie, wer in Fitzroy Crossing Krokodile entfernt?‘", witzelte der Beamte in einem Podcast und schilderte das weitere Geschehen.

Es stellte sich heraus, dass zu dem Zeitpunkt des Einsatzes kein Tierfänger in der Nähe war. Kurzerhand entschied sich Howes, das Problem selbst in die Hand zu nehmen. Er machte sich auf den Weg zu der Familie, um sich das Reptil zu schnappen.

Der nun selbsternannte Reptilien-Fänger hatte einen Plan: Das Krokodil sollte durch das Gartentor hin zu einem Fluss gelotst werden - doch der Versuch scheiterte.

Das Süßwasserkrokodil erkannte die Gefahr, nahm seine Beine in die Hand und rannte schnurstracks in den Garten.