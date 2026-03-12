Schnappatmung auf Veranda: Polizist ergreift Krokodil mit bloßen Händen
Junjuwa (Australien) - Das schafft nicht jeder: In der australischen Gemeinde Junjuwa hat ein ortsansässiger Polizist für ordentlich Aufsehen gesorgt, nachdem er von einem Süßwasserkrokodil angegriffen worden war.
Das Aufeinandertreffen zwischen dem schuppigen Kriechtier und dem Beamten ereignete sich Ende Februar in der Stadt Fitzroy Crossing. Demnach soll eine Familie in Aufruhr versetzt worden sein, nachdem es sich ein Krokodil auf ihrer Veranda gemütlich gemacht hatte.
Kurz nach der Entdeckung des Tieres sei der Polizist Mark Howes kontaktiert worden. "Ein Mitarbeiter rief mich an und fragte: 'Chef, wissen Sie, wer in Fitzroy Crossing Krokodile entfernt?‘", witzelte der Beamte in einem Podcast und schilderte das weitere Geschehen.
Es stellte sich heraus, dass zu dem Zeitpunkt des Einsatzes kein Tierfänger in der Nähe war. Kurzerhand entschied sich Howes, das Problem selbst in die Hand zu nehmen. Er machte sich auf den Weg zu der Familie, um sich das Reptil zu schnappen.
Der nun selbsternannte Reptilien-Fänger hatte einen Plan: Das Krokodil sollte durch das Gartentor hin zu einem Fluss gelotst werden - doch der Versuch scheiterte.
Das Süßwasserkrokodil erkannte die Gefahr, nahm seine Beine in die Hand und rannte schnurstracks in den Garten.
Auf Facebook witzelten einige Nutzer über den Vorfall
Der Polizist folgte dem flinken Kriechtier mit einem Metallstab und griff auf Plan B zurück. Mehrfach stupste Howes das Krokodil mit dem Gegenstand an, bevor er die Chance ergriff und den Vierbeiner fixierte.
"Das gab mir genug Zeit, hinter das Tier zu springen und es zu packen, damit es mich nicht beißt", erklärte der Beamte. Nun konnte er den Unruhestifter mit seinen bloßen Händen in den Transporter schaffen. Mit aller Kraft wehrte sich das Tier, doch Howes hatte die Situation unter Kontrolle.
"Was für ein süßer kleiner Schnapper! Vielleicht solltest du ihm mal das Kinn kraulen?", scherzte eine Facebook-Nutzerin unter dem Beitrag.
