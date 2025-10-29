Katze gibt Rätsel auf: Tierheim bangt um mögliche Babys
Bergheim - Trauriger Notfall im Tierheim Bergheim: Eine völlig mitgenommene Fundkatze aus Kerpen (NRW) wurde dort abgegeben. Die Pfleger befürchten, dass sie irgendwo Babys zurückgelassen hat.
Wie die Pfleger am Dienstag in ihrer Instagram-Story erzählen, wurde die Samtpfote bereits am Freitagabend auf der Straße gefunden.
Ihr Finder geben an, die Katze erst ein paar Tage bei sich gelassen zu haben, bevor sie sie nun endlich ins Tierheim brachten. Doch beim Check wurde schnell klar: Mit der Katze stimmt was nicht.
"Wir haben sie gerade bekommen, sie hat sich komplett im Körbchen entleert – wir müssen sie jetzt erst mal sauber machen und schauen, was dahintersteckt", so die Tierretter.
Dann fällt den Pflegern etwas auf, das die Situation noch ernster macht: Die Katze ist offenbar gerade erst Mutter geworden.
Große Sorge um mögliche Katzenkinder
Bei einer Untersuchung am Bauch fiel dem Tierheim auf, dass das Tier Milch in sich trägt: "Das heißt, die hat irgendwo Junge oder hatte Junge. Das weiß jetzt natürlich kein Mensch".
Die Sorge der Pfleger ist groß: Wenn das tatsächlich der Fall ist, könnten irgendwo unversorgte Katzenbabys auf ihre Mutter warten.
"Das wäre natürlich jetzt sehr tragisch", meint eine Mitarbeiterin weiter. "Also wir werden die Finder jetzt nochmal sehr intensiv befragen."
Auch die Öffentlichkeit bittet das Tierheim um Hilfe und fragt: Wer kennt die Katze oder weiß, wo sie hingehört?
Titelfoto: Bildmontage: Tierheim Bergheim