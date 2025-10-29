Katze gibt Rätsel auf: Tierheim bangt um mögliche Babys

Bergheim - Trauriger Notfall im Tierheim Bergheim: Eine völlig mitgenommene Fundkatze aus Kerpen ( NRW ) wurde dort abgegeben. Die Pfleger befürchten, dass sie irgendwo Babys zurückgelassen hat.

Die Katze war bei ihrer Ankunft schwer verängstigt und machte ins Körbchen. © Bildmontage: Tierheim Bergheim

Wie die Pfleger am Dienstag in ihrer Instagram-Story erzählen, wurde die Samtpfote bereits am Freitagabend auf der Straße gefunden.

Ihr Finder geben an, die Katze erst ein paar Tage bei sich gelassen zu haben, bevor sie sie nun endlich ins Tierheim brachten. Doch beim Check wurde schnell klar: Mit der Katze stimmt was nicht.

"Wir haben sie gerade bekommen, sie hat sich komplett im Körbchen entleert – wir müssen sie jetzt erst mal sauber machen und schauen, was dahintersteckt", so die Tierretter.

Dann fällt den Pflegern etwas auf, das die Situation noch ernster macht: Die Katze ist offenbar gerade erst Mutter geworden.