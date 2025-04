Katze Sally kann plötzlich nicht mehr laufen: Eine gefährliche Krankheit steckt dahinter

Texas (USA) - Ein Leben voller Höhen und Tiefen musste Fellnase Sally bislang bereits durchmachen. Sogar das Laufen musste das zehn Monate alte Kätzchen neu lernen. Ist nun Besserung in Sicht?

Wie sich herausstellte, hätte man die Samtpfote keinen Moment später untersuchen dürfen, denn Mitarbeiter von "Austin Pets Alive!" fanden heraus, dass Sally an Feliner Infektiöser Peritonitis, kurz FIP, leidet.

Wie die Organisation in einem Post auf Facebook mitteilte, wurde sie nur wenige Tage danach, aufgrund ihres unerklärlichen gesundheitlichen Zustandes wieder im Tierheim abgegeben.

Doch urplötzlich versagten Sallys Beine ihr den Dienst und sie konnte nicht mehr laufen. Besorgt brachten ihre Besitzer sie in eine Tierklinik. Was dem Vierbeiner fehlte, konnte man nicht feststellen.

Dank bahnbrechender Pionierarbeit bestehe für Sally jedoch Hoffnung. So habe sie die vergangenen Tage und Wochen in einer Klinik verbracht, in der sie neue Kräfte schöpfen konnte. Bereits erste Schritte könne Sally wieder machen.

Eine letzte Behandlungsrunde soll ihr dabei helfen, endgültig wieder laufen zu können. Bis dahin hofft der Vierbeiner darauf, bald wieder bei einer liebevollen Familie aufgenommen zu werden.