Polizei rettet Ausreißer: Tierischer Ausflug endet im Verkehrschaos

Duisburg - Vier ausgebüxte Pferde und Ponys sorgten am Freitagnachmittag im Duisburger Stadtteil Duissern für Verkehrschaos im Berufsverkehr. Die Tiere hatten ihre Koppel am Ruhrdeich verlassen und machten einen kleinen Ausflug durch den Stadtteil.

Die Polizei brachte die Ponys und die Pferde nach Straßenabenteuer wieder in Sicherheit. © Bildmontage: Polizei Duisburg

Die Route führte die Ausreißer über den Ruhrdeich direkt in die Max-Peters-Straße. Dort blockierten sie laut Polizei prompt den Verkehr in Höhe eines Großhandels, Stau inklusive.

Besonders gefährlich war die Nähe zur A40, weshalb Beamte anrückten und den Bereich kurzzeitig absperrten.

Mithilfe einiger Passanten konnten drei der neugierigen Vierbeiner auf den Parkplatz des Unternehmens gelenkt werden.

Die Geschäftsleitung stellte sogar den umzäunten Fahrradparkplatz zur Verfügung, wo der Besitzer seine Lieblinge wieder heil in Empfang nehmen konnte.

Zur Beruhigung gab für die tierischen Ausreißer noch Möhren, was sich als Volltreffer herausstellte.