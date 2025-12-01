Polizei rettet Ausreißer: Tierischer Ausflug endet im Verkehrschaos
Duisburg - Vier ausgebüxte Pferde und Ponys sorgten am Freitagnachmittag im Duisburger Stadtteil Duissern für Verkehrschaos im Berufsverkehr. Die Tiere hatten ihre Koppel am Ruhrdeich verlassen und machten einen kleinen Ausflug durch den Stadtteil.
Die Route führte die Ausreißer über den Ruhrdeich direkt in die Max-Peters-Straße. Dort blockierten sie laut Polizei prompt den Verkehr in Höhe eines Großhandels, Stau inklusive.
Besonders gefährlich war die Nähe zur A40, weshalb Beamte anrückten und den Bereich kurzzeitig absperrten.
Mithilfe einiger Passanten konnten drei der neugierigen Vierbeiner auf den Parkplatz des Unternehmens gelenkt werden.
Die Geschäftsleitung stellte sogar den umzäunten Fahrradparkplatz zur Verfügung, wo der Besitzer seine Lieblinge wieder heil in Empfang nehmen konnte.
Zur Beruhigung gab für die tierischen Ausreißer noch Möhren, was sich als Volltreffer herausstellte.
Das vierte Pferd wurde direkt von weiteren Passanten und dem Besitzer in den Stall zurückgebracht. So fand der tierische Ausflug ein glückliches Ende.
Der Halter erklärte den Beamten, dass die Koppel eigentlich durch mehrere Tore gesichert sei. Ob da irgendwo ein Tor nicht richtig zu war, ist noch unklar.
Titelfoto: Bildmontage: Polizei Duisburg