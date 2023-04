18-Kilo-Katze wird zum Internethit - Was dann passiert, lässt Herzen schmelzen!

Der 18 Kilo schwere Kater Patches wurde Anfang April von seinem Besitzer im Tierheim abgegeben. © Bildmontage: Facebook/Richmond Animal Care und Control (2)

"Sind Sie heute aufgewacht und haben sich gesagt: 'Lass uns die größte Katze adoptieren, die je ein Mensch gesehen hat'? Wenn ja, dann haben wir die richtige Katze für Sie", heißt es in der Adoptionsanzeige auf Facebook. "Darf ich vorstellen: Patches; alle 40,3 Pfund von ihm! Er wurde auf eine sehr spezielle Diät gesetzt, macht einen Trainingsplan und ist sehr lieb."



Mit diesen witzigen Worten leiteten die Mitarbeitenden der Richmond Animal Care und Control am Mittwochmorgen (Ortszeit) den Beitrag über den dickbäuchigen Kater ein.

"Er ist kastriert, getestet, gechippt und bereit, heute zu gehen", so die Anzeige weiter. "Bitte mailen Sie uns Ihre Adresse und Ihre Bereitschaft, Patches dabei zu helfen, ein sicheres und gesundes Gewicht zu erreichen. Bis dahin werden wir seinen prächtigen, gefräßigen Körper bewundern."

Der Beitrag erregte Aufmerksamkeit im ganzen Land: Von Kalifornien bis Maine meldeten sich Katzenliebhaber, entweder um ihr Interesse an dem Kurzhaar-Kater zu bekunden oder um einfach nur ihre Freude über den Anblick der korpulenten Samtpfote auszudrücken.

"Er ist so süß, aber er wird erst richtig aufblühen, wenn er ein gesundes Gewicht erreicht hat", schrieb ein Fan. Ein anderer stellte fest: "Ein echtes, lebendiges Kuscheltier!" Insgesamt kommentierten mehr als 1500 Menschen den Post, mehr als 3000 versahen ihn mit einem Like. Viele äußerten ernsthaftes Interesse an Patches und seiner aufwendigen Pflege.

Auch die katzenbegeisterte Rentnerin Kay Ford bekam von Patches mit ...