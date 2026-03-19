95-Jährige muss Treppe runtersteigen: Was ihre Katze tut, verschlägt allen die Sprache

Pittsburgh (USA) - Mit 95 Jahren viral gehen, das hätte sich Lucille Rago alias "Mama Lu" wohl auch nicht mehr erträumt. Und doch ist es dieser Tage passiert - wegen ihrem frechen Kater Angel. Denn dieser schnappte der Seniorin kurzerhand den Treppenlift weg, sodass die 95-Jährige den Fußbus nehmen musste.

Mama Lu muss Treppen steigen, während Angel den Lift nehmen darf. © Montage: mama_lu_rago/Instagram

Anfang März postete Mara Rago ein Video der komischen Situation auf dem gemeinsamen Insta-Account von sich und ihrer Mutter. Darin ist zu sehen, wie Mama Lu sich mühevoll die Treppen herunter quält, obwohl sie eigentlich einen Lift für diesen anstrengenden Weg hat.

Doch der ist besetzt! Seelenruhig und zufrieden thront dort Angel. "Was geht hier vor sich?", fragt Mara ihre hochbetagte Mutter. Diese erwidert: "Er [der Kater, Anm. d. Red.] will einfach nicht von dem Stuhl runter."

Auf den Einwand, dass das doch aber ihr Stuhl sei, antwortet die 95-Jährige nur, dass sie Angst habe, das Schnurrhaar herunterzuheben, da sie nicht gekratzt werden wolle.

Also muss Mama Lu schweren Schrittes hinter Angel her stapfen - sehr zur Besorgnis, aber auch Freude des Internets. Denn auf Instagram sammelte der Clip inzwischen mehr als 1,2 Millionen Likes und abertausende Kommentare!