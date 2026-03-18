Katze Midnite kämpft ums Überleben: Im OP machen Tierärzte eine erschreckende Entdeckung

Sebastian (Florida/USA) - Katze Midnite stand kurz vor der Einschläferung, doch sie wurde in letzter Sekunde gerettet. Der Grund für ihren schlechten Gesundheitszustand ist kaum zu glauben.

Ganze 26 Haargummis fanden die Tierärzte im Magen der todkranken Katze. © Screenshot/Facebook/HALO No-Kill Rescue Shelter

"On death's door" (also "mit einem Fuß im Grab") - so beschreiben die Retter vom HALO No-Kill Rescue Shelter den Zustand der sechsjährigen Katze Midnite in einem Beitrag auf Facebook.

Sie war abgegeben worden, weil eine lebensgefährliche Verstopfung ihren Körper schwächte.

Die ursprüngliche Entscheidung war, sie einschläfern zu lassen - doch HALO griff glücklicherweise ein.

Was Tierärzte schließlich herausfanden, war erschreckend: 26 Haargummis hatten sich im Magen der Katze angesammelt. Sie wurden über längere Zeit verschluckt und waren unbemerkt zu einer tödlichen Gefahr geworden.

Midnite hätte fast ihr Leben verloren. Doch sie hatte Glück und überstand die Operation.