Ärzte hatten ihn längst aufgegeben: Frau gibt über 25.000 Euro aus, um geliebten Kater zu retten

Toronto (Kanada) - Katzen gehören für viele Menschen zur Familie dazu und nehmen eine sehr wichtige Rolle in ihrem Leben ein. Für eine Frau (32) aus Kanada ging diese Tierliebe derart weit, dass sie Tausende von Euros für die Rettung des Tieres ausgab - obwohl die Ärzte wenig Hoffnung hatten.

Louisa Khovanski (32) gab über 25.000 Euro aus, um ihren Kater "Morty" zu retten. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/louisakhovanski

Content-Creatorin Louisa Khovanski, die gebürtig aus der Ukraine stammt, war völlig geschockt, als ihr geliebter Kater "Morty" plötzlich seltsame Symptome zeigte. "Im einen Moment war er noch ganz normal, im nächsten schüttelte er den Kopf und seine Augen huschten wild umher", erinnert sich die 32-Jährigen gegenüber "Need To Know".

Der Kater, der von Louisa als Streuner in der Ukraine gerettet worden war, gab zudem "verzweifelte Laute" von sich und versteckte sich vor ihr. "Ich wusste sofort, dass etwas Schlimmes passiert war."

In der Notaufnahme bereiteten die Tierärzte sie auf das Schlimmste vor: "Sie sagten mir, seine Chancen stünden schlecht", so die Creatorin, die allein auf Instagram fünf Millionen Follower hat. "Es fühlte sich an, als würde meine ganze Welt an einem Abend zusammenbrechen."

Morty war bereits als kleines Kätzchen mit FIV (Felines Immundefizienz-Virus) diagnostiziert worden. Schon damals glaubten die Veterinäre nicht, dass er es schaffen würde, da die Erkrankung das Immunsystem schwächt. "Aber er war schon immer ein Kämpfer. Er ist stur - genau wie ich", erklärt seine Besitzerin.