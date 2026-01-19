Äußerst schreckhaft: Wovor diese Katze Angst hat, bringt so viele zum Lachen

USA - Katze Freya ist nicht nur ein ziemlich missmutig gelauntes Tier - immer wieder gehen Videos von ihr viral, in denen sie wegen irgendeiner Nichtigkeit wütend auf ihre Besitzer ist -, sondern auch äußerst schreckhaft.

Toaster sind Katze Freya nicht geheuer. © TikTok/Screenshot/freyathesiberian

In einem neuen Clip auf TikTok ist die Samtpfote in sämtlichen Alltagssituationen zu sehen, die ihr eine Heidenangst einzujagen scheinen. Und damit begeistert sie online Tausende.

Zunächst ist da der Toaster der Familie, der bei Freya jedes Mal, wenn das Brot nach oben geschossen kommt, einen halben Herzinfarkt auslöst.

Doch nicht nur das: Auch kann es die Katze einfach nicht sehen, wenn ihre Besitzerin bei einem gemeinsamen Spaziergang vor Insekten davon läuft. Ein Umstand, der die Fellnase panisch werden lässt.

Auch Staubsauger sind Freya alles andere als geheuer - ganz egal, ob ihre Besitzer damit durch die Wohnung spazieren, oder ein Saugroboter über den Boden fährt. Und am allerschlimmsten? Die verdammte Türklingel!

In der Caption der witzigen Aufnahmen beschreibt Freyas Besitzerin diese Situationen als die "größten Ängste" der kleinen Katze - und erntet dafür unzählige Lach-Emojis in der Kommentarspalte.