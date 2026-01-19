Äußerst schreckhaft: Wovor diese Katze Angst hat, bringt so viele zum Lachen
USA - Katze Freya ist nicht nur ein ziemlich missmutig gelauntes Tier - immer wieder gehen Videos von ihr viral, in denen sie wegen irgendeiner Nichtigkeit wütend auf ihre Besitzer ist -, sondern auch äußerst schreckhaft.
In einem neuen Clip auf TikTok ist die Samtpfote in sämtlichen Alltagssituationen zu sehen, die ihr eine Heidenangst einzujagen scheinen. Und damit begeistert sie online Tausende.
Zunächst ist da der Toaster der Familie, der bei Freya jedes Mal, wenn das Brot nach oben geschossen kommt, einen halben Herzinfarkt auslöst.
Doch nicht nur das: Auch kann es die Katze einfach nicht sehen, wenn ihre Besitzerin bei einem gemeinsamen Spaziergang vor Insekten davon läuft. Ein Umstand, der die Fellnase panisch werden lässt.
Auch Staubsauger sind Freya alles andere als geheuer - ganz egal, ob ihre Besitzer damit durch die Wohnung spazieren, oder ein Saugroboter über den Boden fährt. Und am allerschlimmsten? Die verdammte Türklingel!
In der Caption der witzigen Aufnahmen beschreibt Freyas Besitzerin diese Situationen als die "größten Ängste" der kleinen Katze - und erntet dafür unzählige Lach-Emojis in der Kommentarspalte.
Auf ihre Frage hin, wovor die Katzen ihrer Follower so Angst haben, erhielt sie gleich mehrere Antworten - und die waren nicht weniger kurios als die Fürchte ihres Schatzes.
Ganz vorn dabei: laute Vögel und Hausschuhe. Die junge Frau konnte daraufhin nicht anders, als laut zu lachen.
Es ist nicht das erste Mal, dass Katze Freya auf TikTok unzählige Menschen begeistert. Allein die Videos rund um ihre schlechte Laune gehen regelmäßig viral. Und das ist auch kein Wunder, schließlich sei sie wirklich "nahbar", wie ihre Besitzerin in einem weiteren Clip schreibt.
Sie "hasst es, früh aufzustehen", "geht nicht gern zum Arzt" und "kann ohne ihren Mittagsschlaf nicht funktionieren" - und ganz ehrlich, das alles ist nur allzu verständlich.
Titelfoto: TikTok/Screenshot/freyathesiberian