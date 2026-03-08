Trotz Katzen-Aids voller Lebensfreude: Wer schenkt Gunnar endlich ein Zuhause?
Großröhrsdorf - Noch lebt der Kater Gunnar im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf, das soll sich aber schleunigst ändern.
Wie der Tierschutzverein "Hoffnung für Tiere" berichtet, sucht der 14-jährige Gunnar ein liebevolles Zuhause, in dem er die volle Aufmerksamkeit seiner Menschen genießen kann.
Der Katzensenior stammt ursprünglich aus einem anderen Tierheim. Dort wurde er als Fundkatze in einem sehr schlechten Zustand aufgenommen und mit viel Geduld wieder aufgepäppelt.
Seit dem 23. Februar lebt Gunnar nun beim Verein "Hoffnung für Tiere" und wartet darauf, endlich anzukommen.
Bislang blieb eine Vermittlung leider aus. Als älterer Kater wird Gunnar oft übersehen. Hinzu kommt, dass er FIV-positiv (Katzen-Aids) ist.
Doch Gunnar selbst scheint das kaum zu stören. Er genießt sein Leben in vollen Zügen und steckt voller Lebensfreude.
Gunnar möchte endlich raus aus dem Tierheim
Die Tierheimmitarbeiter beschreiben ihn als sehr zutraulich und besonders verschmust. Gunnar liebt jede Streicheleinheit und sucht aktiv die Nähe zu Menschen. Für sein Alter zeigt er sich außerdem noch erstaunlich agil und neugierig.
Aufgrund seiner FIV-Infektion kann Gunnar nur zu einer ebenfalls infizierten Katze vermittelt werden. Zudem ist er eine reine Wohnungskatze. Ein gesicherter, vernetzter Balkon, auf dem er die Sonne genießen kann, wäre für ihn perfekt.
Der liebevolle Senior soll noch einmal erleben dürfen, wie schön ein Katzenleben sein kann.
Wer ihm seine letzten Jahre voller Wärme und Geborgenheit schenken möchte, sollte nicht zögern und sich direkt beim Tierheim melden.
Weitere Informationen zu dem Schmusekater gibt es auf der Website des Vereins.
Titelfoto: Bildmontage: tierhoffnung.de