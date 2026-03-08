Trotz Katzen-Aids voller Lebensfreude: Wer schenkt Gunnar endlich ein Zuhause?

Großröhrsdorf - Noch lebt der Kater Gunnar im Tierheim " Hoffnung für Tiere " in Großröhrsdorf, das soll sich aber schleunigst ändern.

Gunnar möchte endlich ankommen und seine letzten Tage in einem eigenen Zuhause verbringen. © Bildmontage: tierhoffnung.de

Wie der Tierschutzverein "Hoffnung für Tiere" berichtet, sucht der 14-jährige Gunnar ein liebevolles Zuhause, in dem er die volle Aufmerksamkeit seiner Menschen genießen kann.

Der Katzensenior stammt ursprünglich aus einem anderen Tierheim. Dort wurde er als Fundkatze in einem sehr schlechten Zustand aufgenommen und mit viel Geduld wieder aufgepäppelt.

Seit dem 23. Februar lebt Gunnar nun beim Verein "Hoffnung für Tiere" und wartet darauf, endlich anzukommen.

Bislang blieb eine Vermittlung leider aus. Als älterer Kater wird Gunnar oft übersehen. Hinzu kommt, dass er FIV-positiv (Katzen-Aids) ist.

Doch Gunnar selbst scheint das kaum zu stören. Er genießt sein Leben in vollen Zügen und steckt voller Lebensfreude.