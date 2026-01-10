Alle Tierheim-Tiere wünschen sich Zuhause: Wenn eines es besonders braucht, ist es Katze Hanna

Köln - Jeder Bewohner des Tierheims sehnt sich nichts mehr herbei als liebevolle Besitzer, die bereit sind, dem Tier eine neue Chance zu geben. Katze Hanna ist eine von ihnen. Für die betagte Samtpfote sucht das Tierheim Köln-Dellbrück dringend nach einer Pflegestelle.

Dass Katze Hanna angesichts der Tatsache, dass sie trotz fortgeschrittenen Alters ins Tierheim muss, ein wenig grimmig dreinblickt, ist mehr als verständlich. © Bildmontage: Instagram/tierheim_dellbrueck

Wie die Kölner Tierretter kürzlich auf ihrem Instagram-Kanal berichteten, war die liebe Vierbeinerin im fortgeschrittenen Alter vor einer Weile als Fundtier im Tierasyl gelandet, nachdem sie im Kölner Stadtteil Lindenthal aufgelesen worden war.

Wie sich anschließend herausstellte, war Hanna zwar gechippt und tätowiert, ihr Chip war jedoch nicht registriert worden, während ihre Tätowierung nicht ganz lesbar war. Ihre Besitzer zu ermitteln, war also unmöglich.

Obwohl die Tierretter den Fund der Katze publik machten, meldete sich bis heute niemand, zu dem die etwa 16 Jahre alte Katze gehört. Man kann demnach wohl davon ausgesehen, dass Hanna ausgesetzt worden war.

Ob das womöglich an ihrem gesundheitlichen Zustand lag? Eine Untersuchung der Stubentigerin förderte nämlich zutage, dass sie leider nicht gesund ist. "Sie bekommt nun eine Herztablette und Nierenfutter, von dem sie allerdings nur mäßig begeistert ist", informierten die Tierretter, die nach einer passenden Pflegestelle für die zutrauliche Seniorin suchen.