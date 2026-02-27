Polizei soll 40 Katzen retten, dann nimmt der Einsatz ein kaum absehbares Ausmaß an

Römhild - In Römhild im Landkreis Hildburghausen hat die Polizei Munition und Waffenteile sowie verschiedene Chemikalien gefunden.

Zahlreiche Polizisten rückten in den Ortsteil aus. © NEWS5 / Steffen Ittig

Zunächst hatte das Veterinäramt mit Unterstützung der Polizei am Mittwoch im Römhilder Ortsteil Mendhausen mehr als 40 Katzen auf einem Hof mit mehreren Gebäuden sichergestellt.

Gegen den 82-jährigen Bewohner des Gehöfts lag ein Tierhaltungsverbot vor, erklärte die Sprecherin des Landratsamt Hildburghausen, Elisa Katzy.

Um die Tiere einzufangen, seien die Polizisten auch in Gebäuden auf dem Gelände unterwegs gewesen, sagte eine Polizeisprecherin. Dabei seien den Beamten die teils offen herumliegenden fragwürdigen Gegenstände aufgefallen.

Bei den in der Folge beantragten Durchsuchungen und Sicherstellungen beteiligten sich das Landeskriminalamt, weitere Polizisten und die Feuerwehr. Wegen der umfangreichen Funde war der Einsatz auch am frühen Freitagnachmittag noch nicht beendet.