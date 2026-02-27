Polizei soll 40 Katzen retten, dann nimmt der Einsatz ein kaum absehbares Ausmaß an
Von Marie-Hélèn Frech, Christian Rüdiger
Römhild - In Römhild im Landkreis Hildburghausen hat die Polizei Munition und Waffenteile sowie verschiedene Chemikalien gefunden.
Zunächst hatte das Veterinäramt mit Unterstützung der Polizei am Mittwoch im Römhilder Ortsteil Mendhausen mehr als 40 Katzen auf einem Hof mit mehreren Gebäuden sichergestellt.
Gegen den 82-jährigen Bewohner des Gehöfts lag ein Tierhaltungsverbot vor, erklärte die Sprecherin des Landratsamt Hildburghausen, Elisa Katzy.
Um die Tiere einzufangen, seien die Polizisten auch in Gebäuden auf dem Gelände unterwegs gewesen, sagte eine Polizeisprecherin. Dabei seien den Beamten die teils offen herumliegenden fragwürdigen Gegenstände aufgefallen.
Bei den in der Folge beantragten Durchsuchungen und Sicherstellungen beteiligten sich das Landeskriminalamt, weitere Polizisten und die Feuerwehr. Wegen der umfangreichen Funde war der Einsatz auch am frühen Freitagnachmittag noch nicht beendet.
Ermittlungen gegen Rentner
Es müsse untersucht werden, um welche Chemikalien es sich handelt und inwieweit diese gefährlich seien, betonte die Polizeisprecherin.
Gegen den Rentner werde nun ermittelt, weil er im Verdacht steht, gegen das Waffengesetz, das Sprengstoffgesetz und gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen zu haben.
Bereits im vergangenen Jahr seien auf dem Hof rund 80 Katzen sichergestellt worden, sagte Elisa Katzy. Schon damals seien Tiere in einem solchen Zustand gewesen, dass das Veterinäramt ein Eingreifen für erforderlich gehalten habe.
Inzwischen hätten verschiedene Tierheime alle am Mittwoch sichergestellten Katzen aufgenommen, teilte die Landratsamtssprecherin mit.
Titelfoto: NEWS5 / Steffen Ittig