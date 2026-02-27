Familienkatze Kira sechseinhalb Jahre vermisst, dann klingelt plötzlich das Telefon

Rixfeld/Herbstein - Mit einem solchen Anruf hatte Familie Roos aus dem mittelhessischen Vogelsbergkreis nicht mehr gerechnet. Sechseinhalb Jahre nach dem Verschwinden ihrer Katze Kira ist die heute 13 Jahre alte Samtpfote überraschend zu ihrer Familie zurückgekehrt.

Familienkatze Kira wurde sechseinhalb Jahre vermisst und tauchte plötzlich wieder auf. © Sandra Roos

Kira war in Rixfeld, einem ländlichen Ortsteil von Herbstein, wohlbehütet aufgewachsen. Als Freigängerin gehörte sie fest zur Nachbarschaft. Zuverlässig erschien sie zu den Mahlzeiten wieder zu Hause.

Doch Ende Juli 2019 blieb sie plötzlich verschwunden. "Ich rief sie wie jeden Abend, aber Kira kam nicht mehr", erinnert sich Katzenhalterin Sandra Roos gegenüber der Tierschutzorganisation Tasso.

Die Familie reagierte sofort: Kira wurde als vermisst gemeldet, Suchplakate wurden verteilt, Tierarztpraxen und Tierheime informiert.

"Wir drehten wochenlang jeden Stein um, fragten alle Nachbarn, schauten in jede Scheune, aber Kira war wie vom Erdboden verschwunden", sagt Roos. Mit zunehmender Zeit schwand dann auch die Hoffnung, das Tier jemals wieder lebend zu sehen.

Kira sei sehr anschmiegsam und stark auf ihre Familie fixiert gewesen, Fremden gegenüber jedoch scheu, berichtet Roos. Irgendwann habe man daher befürchtet, dass sie überfahren worden sein könnte. Die Trauer sei groß gewesen, besonders für die Tochter der Familie. Dann, nach mehr als sechs Jahren, kam plötzlich der unerwartete Anruf von Tasso: In Herbstein, nur rund vier Kilometer vom Zuhause der Familie entfernt, war eine stark abgemagerte Katze aufgefallen.