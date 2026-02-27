Frau sieht, wie Karton entsorgt wird: Als ihr Gefühl ihr sagt, sie soll hineinblicken, krampft ihr Herz zusammen

Indianapolis (USA) - Die Gassi-Runde einer Frau nahm eine völlig unerwartete Wendung, als sie sah, wie jemand einen Karton neben einem Müllcontainer abstellte. Ihr Gefühl sagte ihr sofort, dass sie einen Blick in die Box wagen sollte. Was sie zu diesem Zeitpunkt nicht wusste: Sie sollte mit ihrer Eingebung tatsächlich Leben retten.

Dieser Karton war neben einem Müllcontainer abgestellt worden. © Bildmontage/Screenshot/Instagam/indyhumane

Die Frau, die als Freiwillige im Tierheim "IndyHumane" in Indianapolis arbeitet, war an jenem Abend mit einem der Hunde aus der Einrichtung unterwegs gewesen, als sie die unbekannte Person mit dem Pappkarton beobachtete.

Die Frau bemerkte sofort die zwei Luftlöcher in der Box und die zwei Katzen, die sie aus dem Inneren heraus anstarrten. Gemeinsam mit einer anderen Mitarbeiterin brachte sie den Karton sofort ins Tierheim, da es eine eiskalte Winternacht mit Schnee werden würde.

"Nachdem sie den Karton hochgehoben hatte, meinte sie: 'Der fühlt sich viel schwerer an als zwei Katzen'", erklärt Jenna Kaufman, Marketing- und Social-Media-Managerin von IndyHumane, gegenüber The Dodo.

Beim Öffnen der Kiste blieb dann beiden der Mund offen stehen: Es war nicht zwei Katzen - in der Box saßen gleich zehn. Selbst die erfahrenen Tierschützer hatten noch nie so viele Samtpfoten auf einmal aufgenommen.