Frau sieht, wie Karton entsorgt wird: Als ihr Gefühl ihr sagt, sie soll hineinblicken, krampft ihr Herz zusammen
Indianapolis (USA) - Die Gassi-Runde einer Frau nahm eine völlig unerwartete Wendung, als sie sah, wie jemand einen Karton neben einem Müllcontainer abstellte. Ihr Gefühl sagte ihr sofort, dass sie einen Blick in die Box wagen sollte. Was sie zu diesem Zeitpunkt nicht wusste: Sie sollte mit ihrer Eingebung tatsächlich Leben retten.
Die Frau, die als Freiwillige im Tierheim "IndyHumane" in Indianapolis arbeitet, war an jenem Abend mit einem der Hunde aus der Einrichtung unterwegs gewesen, als sie die unbekannte Person mit dem Pappkarton beobachtete.
Die Frau bemerkte sofort die zwei Luftlöcher in der Box und die zwei Katzen, die sie aus dem Inneren heraus anstarrten. Gemeinsam mit einer anderen Mitarbeiterin brachte sie den Karton sofort ins Tierheim, da es eine eiskalte Winternacht mit Schnee werden würde.
"Nachdem sie den Karton hochgehoben hatte, meinte sie: 'Der fühlt sich viel schwerer an als zwei Katzen'", erklärt Jenna Kaufman, Marketing- und Social-Media-Managerin von IndyHumane, gegenüber The Dodo.
Beim Öffnen der Kiste blieb dann beiden der Mund offen stehen: Es war nicht zwei Katzen - in der Box saßen gleich zehn. Selbst die erfahrenen Tierschützer hatten noch nie so viele Samtpfoten auf einmal aufgenommen.
Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!
Zehn Katzen samt Babys in Kiste ausgesetzt
Glücklicherweise ging es allen Tieren gut: "Sie waren offensichtlich geliebt worden", heißt es in einem Instagram-Beitrag des Tierheims. Verständlicherweise waren die zehn Katzen aber durch die ganzen Umstände verwirrt und verängstigt.
Bei der anschließenden Untersuchung stellte sich heraus, dass sich in der Kiste zwei Mutterkatzen mit jeweils drei und zwei Katzenkindern sowie ein junger und ein erwachsener Kater und eine junge Katze befanden.
Schnell merkten die Stubentiger, dass von den Tierpflegern keine Gefahr ausging und tauten etwas auf. "Sie schnurrten sofort und waren sehr anhänglich", so Jenna.
Die drei älteren Katzen konnten direkt zur Adoption freigegeben werden, während die Mütter mit ihren Babys zunächst bei Pflegefamilien unterkamen.
Alle sind erleichtert, dass das Schicksal ihre Freiwillige im richtigen Moment am Müllcontainer vorbeigeschickt hatte. Wäre die Kiste nur etwas später entsorgt worden, hätten die Kätzchen die ganze Nacht in der Kälte ausharren müssen.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagam/indyhumane