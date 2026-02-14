Frau nimmt "exotische" Katze bei sich auf: Als sie die Wahrheit erkennt, folgt der Schock

Nebraska (USA) - Als Jackie Vrzak Hamaker eine "exotische" Katze bei sich aufnahm, die offenbar ihre Hilfe brauchte, ahnte die US-Amerikanerin noch nicht, was sie sich da in Haus geholt hatte. Als die Wahrheit herauskam, folgte ein großer Schock für die tierliebe Frau.

Diesen Vierbeiner nahm eine Frau aus Nebraska in der Annahme, einer Hauskatze zu helfen, bei sich auf. © Bildmontage/Screenshot/Facebook/Jackie Vrzak Hamaker

Es war ein verschneiter Abend, als Jackie die Samtpfote vor ihrer Haustür entdeckte, von der sie glaubte, dass es sich um eine streunende Katze in Not handelte.

"Sie war wunderschön, mit großen Pfoten und einem tiefen Schnurren", erinnert sich die Frau aus Nebraska gegenüber The Dodo. Umso mehr freut es sie, als sich das Tier als sehr zutraulich entpuppte. "Sie ist nicht weggelaufen, als ich mich ihr näherte."

Da Jackie annahm, dass die vermeintliche Straßenkatze hungrig und auf der Suche nach einem warmen Plätzchen war, ließ sie den Vierbeiner in ihre Garage schlüpfen. Dort hätte die Samtpfote keinerlei Furcht gezeigt und das angebotene Futter umgehend verschlungen.

Beim zweiten Blick auf ihren Besucher, bemerkte Jackie, dass das Tier ein Fellmuster besaß, was sie noch nie bei den Katzen in der Nachbarschaft festgestellt hatte. Zudem besaß das Tier einen deutlich kürzeren Schwanz. "Ich dachte wirklich, sie wäre eine neue exotische Katzenrasse", so die ahnungslose Anwohnerin.

Da sie nun annahm, dass es sich um ein wertvolles Exemplar einer Hauskatze handelte, was sicherlich eine Familie hatte, die sie schmerzhaft vermisste, machte Jackie ihren Fund in einer lokalen Facebook-Gruppe öffentlich.