Als Frau dank Video sieht, was ihre Katze getan hat, staunt sie nicht schlecht

Rhode Island (USA) - Dieser Kater ist nicht nur dreist, sondern auch clever. Dank eines Überwachungsvideos weiß das inzwischen auch sein Frauchen Katie Carreiro aus Rhode Island. Doch während die junge Dame nach Sichtung des Materials nicht schlecht staunte, überwiegt zurzeit ein anderes Gefühl beim TikTok-Publikum.

Was macht denn Kater Rio auf dem Überwachungsvideo? Frauchen Katie Carreiro weiß es inzwischen ganz genau. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/katiefraime49

In dem kuriosen Clip macht sich der Stubentiger über den Schmortopf seiner Besitzerin her. Dafür muss Rio allerdings ziemlich schlau sein. Denn nur dank der richtigen Technik schafft er es, den verriegelten Deckel mit seinem Maul zu öffnen.

Während eine tierische Komplizin - in Form einer Katze - hinter ihm steht, macht sich der Kater ans Eingemachte. Mit einem kräftigen Ruck zieht er ein wirklich großes Stück Rindfleisch aus dem Topf - und haut damit sofort ab.

Während sich Katie Carreiro schon ein wenig über den dreisten Diebstahl geärgert haben dürfte, sorgt das Video auf TikTok in erster Linie für gute Laune.

Dort hat es nämlich seit der Veröffentlichung am 18. März satte 6,1 Millionen Klicks eingeheimst, dazu mehr als 850.000 Likes. Rios Besitzerin hat seitdem einen Test durchgeführt.