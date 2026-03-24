Als Frau dank Video sieht, was ihre Katze getan hat, staunt sie nicht schlecht
Rhode Island (USA) - Dieser Kater ist nicht nur dreist, sondern auch clever. Dank eines Überwachungsvideos weiß das inzwischen auch sein Frauchen Katie Carreiro aus Rhode Island. Doch während die junge Dame nach Sichtung des Materials nicht schlecht staunte, überwiegt zurzeit ein anderes Gefühl beim TikTok-Publikum.
In dem kuriosen Clip macht sich der Stubentiger über den Schmortopf seiner Besitzerin her. Dafür muss Rio allerdings ziemlich schlau sein. Denn nur dank der richtigen Technik schafft er es, den verriegelten Deckel mit seinem Maul zu öffnen.
Während eine tierische Komplizin - in Form einer Katze - hinter ihm steht, macht sich der Kater ans Eingemachte. Mit einem kräftigen Ruck zieht er ein wirklich großes Stück Rindfleisch aus dem Topf - und haut damit sofort ab.
Während sich Katie Carreiro schon ein wenig über den dreisten Diebstahl geärgert haben dürfte, sorgt das Video auf TikTok in erster Linie für gute Laune.
Dort hat es nämlich seit der Veröffentlichung am 18. März satte 6,1 Millionen Klicks eingeheimst, dazu mehr als 850.000 Likes. Rios Besitzerin hat seitdem einen Test durchgeführt.
Virales TikTok-Video zeigt kuriose Diebestour von Kater Rio
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"Ein paar Tage später stellte ich den Schmortopf wieder raus, um zu sehen, ob er es wieder tun würde - während ich zu Hause war. Und tatsächlich, er tat es wieder", schreibt sie neben einem weiteren TikTok-Video.
Bei seiner zweiten Tat war Wiederholungstäter Rio übrigens so gelassen, dass es ihm sogar egal war, von seiner Besitzerin aus nächster Nähe gefilmt zu werden.
Das hatte gleich zwei Konsequenzen. "Der Schmortopf hat jetzt einen festen Platz in der Garage", schreibt Carreiro neben dem Video.
Die zweite Konsequenz: Auch dieser Clip ist innerhalb von fünf Tagen zum viralen Hit mutiert - mit immerhin 1,5 Millionen Klicks.
Somit haben sich Rios dreiste Diebeszüge zumindest indirekt bezahlt gemacht.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/katiefraime49