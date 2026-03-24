Als Frau dank Video sieht, was ihre Katze getan hat, staunt sie nicht schlecht

Dieser Kater ist nicht nur dreist, sondern auch clever. Dank eines Überwachungsvideos wissen das inzwischen auch Millionen amüsierte TikTok-User.

Von Christian Norm

Rhode Island (USA) - Dieser Kater ist nicht nur dreist, sondern auch clever. Dank eines Überwachungsvideos weiß das inzwischen auch sein Frauchen Katie Carreiro aus Rhode Island. Doch während die junge Dame nach Sichtung des Materials nicht schlecht staunte, überwiegt zurzeit ein anderes Gefühl beim TikTok-Publikum.

Was macht denn Kater Rio auf dem Überwachungsvideo? Frauchen Katie Carreiro weiß es inzwischen ganz genau.
Was macht denn Kater Rio auf dem Überwachungsvideo? Frauchen Katie Carreiro weiß es inzwischen ganz genau.  © Bildmontage: TikTok/Screenshots/katiefraime49

In dem kuriosen Clip macht sich der Stubentiger über den Schmortopf seiner Besitzerin her. Dafür muss Rio allerdings ziemlich schlau sein. Denn nur dank der richtigen Technik schafft er es, den verriegelten Deckel mit seinem Maul zu öffnen.

Während eine tierische Komplizin - in Form einer Katze - hinter ihm steht, macht sich der Kater ans Eingemachte. Mit einem kräftigen Ruck zieht er ein wirklich großes Stück Rindfleisch aus dem Topf - und haut damit sofort ab.

Während sich Katie Carreiro schon ein wenig über den dreisten Diebstahl geärgert haben dürfte, sorgt das Video auf TikTok in erster Linie für gute Laune.

Trauriges Schicksal: Das steckt hinter den unterschiedlichen Augen dieses Katers
Katzen Trauriges Schicksal: Das steckt hinter den unterschiedlichen Augen dieses Katers

Dort hat es nämlich seit der Veröffentlichung am 18. März satte 6,1 Millionen Klicks eingeheimst, dazu mehr als 850.000 Likes. Rios Besitzerin hat seitdem einen Test durchgeführt.

Virales TikTok-Video zeigt kuriose Diebestour von Kater Rio

Dein tägliches News-Update

Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!

Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Kater Rio schnappt sich ein großes Stück Rindfleisch.
Kater Rio schnappt sich ein großes Stück Rindfleisch.  © TikTok/Screenshot/katiefraime49
Würde Rio auch so handeln, wenn man ihn direkt beobachten würde? Ja!
Würde Rio auch so handeln, wenn man ihn direkt beobachten würde? Ja!  © TikTok/Screenshot/katiefraime49

"Ein paar Tage später stellte ich den Schmortopf wieder raus, um zu sehen, ob er es wieder tun würde - während ich zu Hause war. Und tatsächlich, er tat es wieder", schreibt sie neben einem weiteren TikTok-Video.

Bei seiner zweiten Tat war Wiederholungstäter Rio übrigens so gelassen, dass es ihm sogar egal war, von seiner Besitzerin aus nächster Nähe gefilmt zu werden.

Das hatte gleich zwei Konsequenzen. "Der Schmortopf hat jetzt einen festen Platz in der Garage", schreibt Carreiro neben dem Video.

Er ist blind und hat epileptische Anfälle: Wer gibt Kater Cookie eine Chance?
Katzen Er ist blind und hat epileptische Anfälle: Wer gibt Kater Cookie eine Chance?

Die zweite Konsequenz: Auch dieser Clip ist innerhalb von fünf Tagen zum viralen Hit mutiert - mit immerhin 1,5 Millionen Klicks.

Somit haben sich Rios dreiste Diebeszüge zumindest indirekt bezahlt gemacht.

Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/katiefraime49

Mehr zum Thema Katzen: