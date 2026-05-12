Frau ruft beim Kuscheln mit Kater ihre andere Katze: Seine Reaktion bringt so viele zum Lachen
Los Angeles (Kalifornien, USA) - Diese Katzenbesitzerin ist ganz schön gemein: Fifi Furrha aus Los Angeles freut sich in einem ihrer Videos diebisch, als sie ihren Kater Chase auf die Schippe nimmt. Doch nicht nur die zweifache Mutter amüsiert sich darüber, wie der Stubentiger darauf reagiert, dass sie mitten in einer Kuschel-Session mit ihm Katze Princess ruft. Auch das TikTok- und Instagram-Publikum kann über diesen Clip lachen.
Wie kann sie nur?! In dem viralen Hit sind Fifi und ihr Kater gerade gemütlich am Kuscheln. Es könnte alles so schön sein, als sie eiskalt zuschlägt: "Princess, Princess!", ruft die Kalifornierin.
Chase reißt daraufhin weit die Augen auf. Dann sieht er seine Besitzerin fragend an. Schließlich kriecht die Samtpfote an ihr hoch, um sie noch fester zu umarmen. Fifi sagt ihm lachend, dass sie auch zusammen kuscheln können.
Dann passiert es: Chase scheint seine linke Vorderpfote bewusst auf Fifis Mund zu legen. Mehrfach visiert der Kater dieses "Ziel" an, will die junge Frau offenbar zum Schweigen bringen.
Diese kuriose Situation kommt auf TikTok sehr gut an. 8,7 Millionen Klicks hat das Werk seit Ende April eingeheimst. Noch besser läuft es mit 17,8 Millionen Klicks auf Instagram.
Die ganze "Nummer" hat übrigens noch einen gewaltigen Haken.
Auf viralen Hit folgt zweiter Teil mit Katze Princess
Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!
Denn Kater Chase und Katze Princess gelten in ihrem Zuhause seit Kurzem als "Liebespaar". Haben sie sich früher ständig gezofft, sind sie inzwischen regelmäßig in trauter Zweisamkeit zu sehen.
Fifi zieht den Kater also auch wegen seiner Romanze mit der Artgenossin auf. Da darf ein zweiter Teil, in dem seine Flamme Princess ebenso aufs Korn genommen wird, nicht fehlen.
Anfang Mai lieferte die US-Amerikanerin einen recht ähnlichen Clip ab - nur diesmal mit der weiblichen Fellnase. Zwar ruft sie Chase darin nicht. Dafür fragt sie Princess aber nach ihm aus. Das scheint der Samtpfote sichtlich unangenehm zu sein. Sie versucht nämlich, sofort zu fliehen.
Zwar zieht Fifi sie danach noch ein wenig auf. Doch letzten Endes sucht Princess das Weite. Bedeutet das, dass den beiden "Turteltäubchen" ihre Liaison unangenehm ist? In jedem Fall sorgt sie für große Freude beim Publikum!
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenhots/dontstopmeowing