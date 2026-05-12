Frau ruft beim Kuscheln mit Kater ihre andere Katze: Seine Reaktion bringt so viele zum Lachen

Los Angeles (Kalifornien, USA) - Diese Katzenbesitzerin ist ganz schön gemein: Fifi Furrha aus Los Angeles freut sich in einem ihrer Videos diebisch, als sie ihren Kater Chase auf die Schippe nimmt. Doch nicht nur die zweifache Mutter amüsiert sich darüber, wie der Stubentiger darauf reagiert, dass sie mitten in einer Kuschel-Session mit ihm Katze Princess ruft. Auch das TikTok- und Instagram-Publikum kann über diesen Clip lachen.

Hält Kater Chase seiner Besitzerin Fifi Furrha absichtlich den Mund zu? © Bildmontage: TikTok/Screenhots/dontstopmeowing

Wie kann sie nur?! In dem viralen Hit sind Fifi und ihr Kater gerade gemütlich am Kuscheln. Es könnte alles so schön sein, als sie eiskalt zuschlägt: "Princess, Princess!", ruft die Kalifornierin.

Chase reißt daraufhin weit die Augen auf. Dann sieht er seine Besitzerin fragend an. Schließlich kriecht die Samtpfote an ihr hoch, um sie noch fester zu umarmen. Fifi sagt ihm lachend, dass sie auch zusammen kuscheln können.

Dann passiert es: Chase scheint seine linke Vorderpfote bewusst auf Fifis Mund zu legen. Mehrfach visiert der Kater dieses "Ziel" an, will die junge Frau offenbar zum Schweigen bringen.

Diese kuriose Situation kommt auf TikTok sehr gut an. 8,7 Millionen Klicks hat das Werk seit Ende April eingeheimst. Noch besser läuft es mit 17,8 Millionen Klicks auf Instagram.

Die ganze "Nummer" hat übrigens noch einen gewaltigen Haken.