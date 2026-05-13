Babykatze kommt ganz allein zu Pflegemama: Was die Frau dann beobachtet, lässt sie dahinschmelzen

Las Vegas (Nevada) - Er war ganz allein: Babykater Charlie wurde im März in einem Karton vor einem Tierheim in Las Vegas abgestellt. Nicht einmal eine kurze Notiz steckte darin. Bald landete er bei Nikki, einer Pflegemama der Tierschutzorganisation "Hearts Alive Village". Die Frau wusste, was sie auf sich genommen hatte: eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung. Denn der kleine Charlie musste mit der Flasche aufgezogen werden. Doch was sie dafür später beobachten durfte, ließ Nikki dahinschmelzen.

Babykater Charlie brauchte dringend Hilfe, als er in Pflege kam. © Instagram/Screenshot/myfosterkittens

"Als er das erste Mal zu mir kam, war er etwas über zwei Wochen alt. Je älter er wurde und je mehr er begann, auf dem Bauch herumzurutschen, desto mehr Energie entwickelte er", erzählte die Pflegemutter jetzt in einem Interview mit Love Meow.

Sie habe jedoch ein Problem am Horizont aufziehen sehen.

"Kätzchen, die als Einzelgänger ohne ihre Wurfgeschwister aufwachsen, betrachten ihre Bezugsperson oft als ihren Wurfbruder oder ihre Wurfschwester. Es ist wichtig, ihr Verhalten entsprechend umzulenken, damit sie sich nicht angewöhnen, in Hände zu beißen", erklärte Nikki.

Zum Glück hatte sie schon eine Idee, wer ihr dabei helfen könnte: Ihr "Dauergast" Wallace - ein älterer Kater.

Allerdings gab es da noch ein Problem.