Babykatze kommt ganz allein zu Pflegemama: Was die Frau dann beobachtet, lässt sie dahinschmelzen
Las Vegas (Nevada) - Er war ganz allein: Babykater Charlie wurde im März in einem Karton vor einem Tierheim in Las Vegas abgestellt. Nicht einmal eine kurze Notiz steckte darin. Bald landete er bei Nikki, einer Pflegemama der Tierschutzorganisation "Hearts Alive Village". Die Frau wusste, was sie auf sich genommen hatte: eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung. Denn der kleine Charlie musste mit der Flasche aufgezogen werden. Doch was sie dafür später beobachten durfte, ließ Nikki dahinschmelzen.
"Als er das erste Mal zu mir kam, war er etwas über zwei Wochen alt. Je älter er wurde und je mehr er begann, auf dem Bauch herumzurutschen, desto mehr Energie entwickelte er", erzählte die Pflegemutter jetzt in einem Interview mit Love Meow.
Sie habe jedoch ein Problem am Horizont aufziehen sehen.
"Kätzchen, die als Einzelgänger ohne ihre Wurfgeschwister aufwachsen, betrachten ihre Bezugsperson oft als ihren Wurfbruder oder ihre Wurfschwester. Es ist wichtig, ihr Verhalten entsprechend umzulenken, damit sie sich nicht angewöhnen, in Hände zu beißen", erklärte Nikki.
Zum Glück hatte sie schon eine Idee, wer ihr dabei helfen könnte: Ihr "Dauergast" Wallace - ein älterer Kater.
Allerdings gab es da noch ein Problem.
Kater Wallace agiert anders als erhofft
Nikki hatte die Rechnung ohne den Stubentiger gemacht. "Als Wallace dem kleinen Charlie zum ersten Mal begegnete, war er ein zischender Griesgram", gab sie zu.
Die Katzen kamen also gar nicht miteinander klar. Doch zum Glück änderte sich das mit jedem weiteren Tag ein bisschen mehr. Schließlich begann Wallace sogar, seinen kleinen Zögling zu putzen.
"Mein Pflege-Mama-Herz ist fast übergequollen", schwärmte Nikki gegenüber dem Katzen-Magazin. "Mein großer Junge Wallace und mein winziger kleiner Charlie", fügte sie stolz hinzu.
Auf ihrer Instagram-Seite hat Nikki seitdem zahlreiche Fotos und Videos mit den Fellfreunden veröffentlicht. Doch vor wenigen Tagen hieß es Abschied nehmen.
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Insta-Posting zeigt Happy End für Charlie
Vergangene Woche ist Charlie in sein neues Zuhause gezogen. Eine junge Frau hat ihn bei sich aufgenommen. Leidtragender ist nun Wallace, der seinen Zögling sicher schmerzlich vermissen wird.
Titelfoto: Instagram/Screenshot/myfosterkittens