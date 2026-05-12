Zwei schüchterne "Schattenkatzen": Wer nimmt Zora und Zeno die Angst?
Wittenberg - Für Zora (1) und Zeno (4) sucht das Tierheim Wittenberg Begleiter, die die beiden Katzen so akzeptieren und verstehen, wie sie sind.
Laut einem Beitrag der Wittenberger Tierschützer auf Facebook handele es sich bei Zora und Zeno um sogenannte "Schattenkatzen" – ein Begriff, den man auf den ersten Blick mit keinem der zwei hübschen Fellnasen in Verbindung bringen würde.
"Wenn der Begriff Schattenkatzen fällt, dann reden wir von Katzen, die sich nicht sofort zeigen oder den direkten Kontakt zum Menschen suchen, sich lieber aus sicherer Deckung und aus dem Hintergrund beobachten", erklären die Helfer.
Diese Katzen würden sich besonders schüchtern, skeptisch und teilweise auch ängstlich zeigen, was häufig auf schlechte Erfahrungen in ihrem vorherigen Leben zurückführen sei.
Im Tierheim seien es "Katzenkuschler", die die Vierbeiner mit jeder Menge Geduld und Einfühlsamkeit Schritt für Schritt von sich überzeugen. Auch bei Zora und Zeno habe diese Art des Kontakts schon so einiges gebracht.
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Für die beiden suchen die Tierhelfer genau das: Begleiter, die nicht zu viel von ihnen verlangen, sondern vorsichtig auf sie zugehen. "Zora und Zeno brauchen ein ruhiges Zuhause mit, festen Abläufen, Rückzugsmöglichkeiten und Menschen die Zeit, Geduld und Verständnis aufbringen möchten."
Solltet Ihr bereit sein, Zora und Zeno dabei zu helfen, wieder Vertrauen fassen zu können, meldet Euch via Facebook beim Tierheim Wittenberg.
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Tierheim Wittenberg e.V.