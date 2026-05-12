Zwei schüchterne "Schattenkatzen": Wer nimmt Zora und Zeno die Angst?

Wittenberg - Für Zora (1) und Zeno (4) sucht das Tierheim Wittenberg Begleiter, die die beiden Katzen so akzeptieren und verstehen, wie sie sind.

Bei Zora und Zeno handele es sich um Schattenkatzen, die besonders viel Zeit brauchen, um sich gegenüber Menschen zu öffnen. © Bildmontage: Facebook/Tierheim Wittenberg e.V.

Laut einem Beitrag der Wittenberger Tierschützer auf Facebook handele es sich bei Zora und Zeno um sogenannte "Schattenkatzen" – ein Begriff, den man auf den ersten Blick mit keinem der zwei hübschen Fellnasen in Verbindung bringen würde.

"Wenn der Begriff Schattenkatzen fällt, dann reden wir von Katzen, die sich nicht sofort zeigen oder den direkten Kontakt zum Menschen suchen, sich lieber aus sicherer Deckung und aus dem Hintergrund beobachten", erklären die Helfer.

Diese Katzen würden sich besonders schüchtern, skeptisch und teilweise auch ängstlich zeigen, was häufig auf schlechte Erfahrungen in ihrem vorherigen Leben zurückführen sei.

Im Tierheim seien es "Katzenkuschler", die die Vierbeiner mit jeder Menge Geduld und Einfühlsamkeit Schritt für Schritt von sich überzeugen. Auch bei Zora und Zeno habe diese Art des Kontakts schon so einiges gebracht.