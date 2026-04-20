Als Frau diese Katze auf der Straße kauern sieht, bleibt sie wie angewurzelt stehen

Brasilien - Als Renata auf ihr zukünftiges Haustier stieß, hätten andere wohl bei seinem Anblick einen großen Bogen um den Kater gemacht: Der Streuner war in einem schrecklichen Zustand, der ihn völlig entstellt hatte. Doch die Brasilianerin mit dem großen Herz wollte die Fellnase nicht einfach so ihrem Schicksal überlassen und traf eine selbstlose Entscheidung.

Bei Kater Renatinho war auf den ersten Blick klar, dass es dem Tier sehr schlecht ging. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/ogatorenatinho

Renata trag Anfang des Jahres zufällig auf den Kater, als sie in der Nähe ihres Hauses in Brasilien spazieren ging. Als sie das Tier sah, konnte sie nicht anders, als vor Schreck zu erstarren: "Er war nur noch Haut und Knochen", erinnert sie sich gegenüber The Dodo. Von der orangen Katze war tatsächlich nicht mehr viel übrig, das Fell auf dem mageren Körper war entweder ausgefallen oder völlig verfilzt.

Das Gesicht des Streuners sah aufgrund einer schweren Hauterkrankung beinahe versteinert aus. Überall klafften Wunden und schmerzhafte Blasen. Renata vermutet, dass das Tier ausgesetzt worden war und nur durch die Futterspenden der Anwohner überlebt hatte.

Statt den hoffnungslosen Fall aufzugeben, nahm sich Renata des Katers an und taufte ihn auf den Namen "Renatinho". Dieser spürte instinktiv, dass die Brasilianerin ihm wohlgesonnen war, und zeigte sich plötzlich zutraulich.

Renata brachte ihn zu einem Tierarzt, der allerdings mehr als schlechte Nachrichten hatte. "Als der Tierarzt die Tests durchführte, wurde uns das ganze Ausmaß der Situation bewusst", so Renata. "Sein kleiner Körper kämpfte gegen alles gleichzeitig."