Als Mann sieht, was sein Kater auf dem Sofa tut, zückt er sofort die Kamera

Oradea (Rumänien) - Von diesem Anblick kann er nicht genug bekommen. Doch Casi Sime aus Rumänien ist bei weitem nicht der Einzige, der sich über seine Katze Simba köstlich amüsieren kann. Der Grund: Wenn der Stubentiger auf dem Sofa schläft, sieht er dabei so ulkig aus, dass auch das TikTok-Publikum in Gelächter ausbricht.

"Er sieht so bezaubernd albern aus. Es ist erstaunlich, dass er so fest schlafen kann, selbst wenn er sich so ausstreckt", ergänzte der Rumäne.

Im zugehörigen Clip geht Sime in seiner Wohnung in Oradea durch die Tür zum Sofa. Dort liegt Simba, der alle Viere gerade sein lässt - wortwörtlich. Auf dem Rücken liegend zeigt sich der Kater extrem tiefenentspannt.

Tiefenentspannt: Kater Simba lässt alle Viere gerade sein - und bringt damit so viele zum Lachen. © TikTok/Screenshot/simbathesexycat

Dass sich der Katzenbesitzer über die Schlafposition seiner Mieze besonders freuen kann, zeigt auch ein Blick auf die Tiergesundheits-Seite PetMD. Demnach bedeutet diese Art des Ausruhens, dass Samtpfoten sich pudelwohl fühlen.

"Katzen schützen instinktiv ihre verletzlichen Organe. Wenn eine Katze also mit entblößtem Bauch schläft, bedeutet das, dass sie sich sehr sicher und selbstbewusst fühlt", so die Seite. Man solle allerdings nicht den Bauch der Fellnase reiben, wenn sie so schlafe. Denn das könne das Tier in die Defensive bringen und verunsichern.

Doch von Verunsicherung ist bei Simba und seinem Herrchen ohnehin nichts zu spüren. Ganz im Gegenteil: Casi Sime ist begeistert, dass so viele Menschen seinen Kater mögen.

"Das Video hat sich schnell herumgesprochen, und wir freuen uns seitdem über den Wirbelwind aus Lachern, Kommentaren und Likes", so der Tierfreund.