Als Pflegerin diese Katze sieht, muss sie zweimal hinschauen: Was stimmt hier nicht?

Nord Virginia (Virginia, USA) - Als sie die Kleine zum ersten Mal sah, war ihr sofort klar, dass Silver Stub keine Babykatze war. Ellen Carozza, eine zertifizierte Tierarzthelferin, wusste allerdings nicht, was mit der so ungewöhnlich kleinen Samtpfote nicht stimmte. Das Tier war ihr im vergangenen Monate vom "Prince William Animal Shelter" aus Nord-Virginia zur Pflege vermittelt worden. Dort hatten die Verantwortlichen vermutet, dass Silver Stub an einer Schilddrüsenerkrankung litt. Doch ein Bluttest ergab ein anderes Bild - ein sehr viel Selteneres.

Silver Stub sieht ein wenig wie ein Katzenbaby aus - ist sie aber schon lange nicht mehr. © Instagram/Screenshot/thecatlvt

Wie Love Meow berichtet, wurde bei Silver Stub die seltene Erkrankung hypophysärer Zwergwuchs diagnostiziert. Diese Erkrankung ist bei Katzen so selten, dass kaum ein Tierarzt je damit zu tun hat.

Sie führt dazu, dass nicht genügend Wachstumshormone produziert werden. In der Folge sehen die Katzen auch im Erwachsenenalter wie Jungtiere aus.

"Wir werden einen medizinischen Bericht über ihren Fall verfassen und veröffentlichen, damit die Veterinärmedizin weltweit aus ihrer Geschichte lernen und künftigen seltenen Fällen wie dem ihren helfen kann", schrieb Carozza Ende Juni auf ihrem Instagram-Account.

Dort rief sie auch zu Spendengeldern in Höhe von 10.000 US-Dollar (knapp 8750 Euro) auf, um eine Hormontherapie für Silver Stub stemmen zu können.