Katzen-Schwestern völlig verstört abgegeben: Wer gibt Moni und Milanese eine Chance?
München - Der Tierschutzverein München sucht ein neues Zuhause für das Katzenpaar Moni und Milanese. Bekommen sie eine zweite Chance?
Die Europäisch-Kurzhaar-Katzen wurden im August 2024 geboren und im Tierheim abgegeben, weil sich ihre bisherigen Besitzer aus psychischen Gründen nicht länger um sie kümmern konnten.
Beide suchen nun ein gemeinsames Zuhause ohne Kinder. Hektik und laute Umgebungen verunsichern die beiden schnell, daher hoffen sie auf ein ruhiges Plätzchen bei verständnisvollen Haltern.
Im Tierheim zeigen sich Moni und Milanese sehr schreckhaft. Bisher ist kaum direkter Kontakt möglich, da sie sich vor Menschen fürchten.
Mit Artgenossen sind die Schwestern aber verträglich. Aufgrund ihres Verhaltens werden sie in reine Wohnungshaltung vermittelt. Ein vernetzter Balkon zum Beobachten ihrer Umgebung würde ihnen dabei sicherlich sehr gefallen. Das Duo hofft auf Menschen, die bereits Erfahrung im Umgang mit Katzen haben und ihnen mit Geduld begegnen. Nur so können die Samtpfoten Vertrauen aufbauen.
Alles Weitere erfährst Du unter der Telefonnummer 089/921000360 im Katzenhaus.
Tierschutzverein München: Chinchillas finden endlich zueinander - jetzt fehlt nur noch eins
Ein weiteres Paar wartet im Tierheim auf sein Glück: Die Chinchillas Juna (hell) und Buzz (dunkel) suchen ebenfalls einen gemeinsamen Platz.
Buzz kam ursprünglich mit seinem Bruder ins Heim, musste aber nach heftigen Streitigkeiten von ihm getrennt werden. Eine spätere Vermittlung scheiterte, weil er sich mit einem anderen Artgenossen nicht verstand. Bei Juna war es jedoch Liebe auf den ersten Blick.
Jetzt fehlt dem Pärchen nur ein passendes Fleckchen: Die Chinchillas wünschen sich viel Platz zum Toben. Alles zu den Haltungsanforderungen erfährst Du im Kleintierhaus des Tierheims.
Wer den beiden eine großzügige Voliere bieten kann, meldet sich zu den Vermittlungszeiten von 13 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 089/921000520.
Lerne die witzigen Fellknäuele anschließend bei einem Besuch im Tierheim kennen.
Titelfoto: Tierheim München (2)