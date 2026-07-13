Lili gehört noch längst nicht zum alten Eisen! Katzen-Omi hat aber ihr Päckchen zu tragen
Kassel - Diese Geschichte wirft Fragen auf! Katze Lili ist im Tierheim in Kassel gelandet, weil sie sich angeblich nicht mit der anderen Samtpfote des Haushalts vertragen soll. Aufgefallen ist das offenbar erst nach Jahren ... Lili ist schon 14.
Auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der "Wau-Mau-Insel" sorgt der Grund, weshalb die Seniorin auf vier Beinen ihr Zuhause verloren hat, bestenfalls für viele Fragezeichen über den Köpfen.
Ändern lässt sich an der Tatsache, dass Lili sich jetzt in der Obhut der Tierfreunde befindet, aber nichts mehr, weshalb sich ein Kopfzerbrechen schlicht nicht lohnt. Diese Energie soll deutlich sinnvoller genutzt werden - und zwar bei der Suche nach einer liebevollen Familie für die alte Lady.
Beschrieben wird Lili als "reizende Katzendame im besten Alter". Die Kleine ist den Angaben zufolge menschenbezogen und anhänglich, hat angesichts ihres Alters aber wenig überraschend ein "paar Zipperlein" im Gepäck, welche es zu beachten gilt.
So leidet die Europäisch-Kurzhaar-Katze unter einer Herzinsuffizienz und benötigt deshalb regelmäßig ihre Tabletten. Sie hat aktuell mit einer Ohrentzündung zu kämpfen, ihr Zahnstein steht auf dem Programm, wenn es kühler ist.
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Katzen Lili aus dem Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel sucht ein ruhiges Zuhause
Lili ist eine reine Wohnungshaltung gewöhnt. Gesucht wird nach einem eher ruhigen Zuhause, da sich die Samtpfote in einem solchen wahrscheinlich am wohlsten fühlen dürfte - vielleicht bei einem älteren Ehepaar oder einer Einzelperson, die viel Zeit hat, um sich sie zu kümmern. Verdient hat sie all die Liebe sowie Zuneigung nach dem Verlust ihres Zuhauses auf jeden Fall.
Wer sich auf den ersten Blick in Lili verliebt hat, kann in den Öffnungszeiten dienstags bis samstags von 14 bis 16 Uhr vorbeischauen. Telefonisch sind die Tierfreunde der "Wau-Mau-Insel" montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr sowie von 16 bis 18 Uhr unter der Rufnummer 05618615680 zu erreichen – und alternativ stets via E-Mail und Webformular.
Titelfoto: Montage: Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel (2)