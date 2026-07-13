Lili gehört noch längst nicht zum alten Eisen! Katzen-Omi hat aber ihr Päckchen zu tragen

Kassel - Diese Geschichte wirft Fragen auf! Katze Lili ist im Tierheim in Kassel gelandet, weil sie sich angeblich nicht mit der anderen Samtpfote des Haushalts vertragen soll. Aufgefallen ist das offenbar erst nach Jahren ... Lili ist schon 14.

Katze Lili hat zwar schon 14 Jahre auf dem Buckel, aber dennoch noch ganz viel Liebe und Lebensfreunde zu geben. © Montage: Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel (2)

Auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der "Wau-Mau-Insel" sorgt der Grund, weshalb die Seniorin auf vier Beinen ihr Zuhause verloren hat, bestenfalls für viele Fragezeichen über den Köpfen.

Ändern lässt sich an der Tatsache, dass Lili sich jetzt in der Obhut der Tierfreunde befindet, aber nichts mehr, weshalb sich ein Kopfzerbrechen schlicht nicht lohnt. Diese Energie soll deutlich sinnvoller genutzt werden - und zwar bei der Suche nach einer liebevollen Familie für die alte Lady.

Beschrieben wird Lili als "reizende Katzendame im besten Alter". Die Kleine ist den Angaben zufolge menschenbezogen und anhänglich, hat angesichts ihres Alters aber wenig überraschend ein "paar Zipperlein" im Gepäck, welche es zu beachten gilt.

So leidet die Europäisch-Kurzhaar-Katze unter einer Herzinsuffizienz und benötigt deshalb regelmäßig ihre Tabletten. Sie hat aktuell mit einer Ohrentzündung zu kämpfen, ihr Zahnstein steht auf dem Programm, wenn es kühler ist.