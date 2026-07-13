Sechs verspielte Kitten suchen ein Zuhause: Wer gibt zwei von ihnen eine Chance?

Hamburg - Nach nur einem Monat landeten die sechs Kätzchen im Hamburger Tierheim. Die Kitten werden nur im Doppelpack vermittelt.

Vermittelt werden drei männliche und drei weibliche Kitten. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Ihren Geburtstag schätzen die Pfleger auf Mitte April, in der Obhut der Tierschützer an der Süderstraße sind sie seit dem 22. Mai.

Der Verein hat dem Wurf den Namen "Der Obstkorb" gegeben. Passenderweise heißen die Früchtchen Dattel, Mango, Kiwi, Pomelo, Clementine und Nashi.

Die kleinen Racker haben eine ausreichend lange Eingewöhnungszeit hinter sich und suchen jetzt jeweils zu zweit ein Für-immer-Zuhause.

Sie sind von klein auf immer zusammen gewesen und sollen daher auch nicht komplett voneinander getrennt werden. Zudem brauchen Kitten unbedingt einen gleichaltrigen Spielgenossen und Sozialpartner.

Für die gesunde Entwicklung sie ein Freund zum Kuscheln, Spielen und gemeinsamen Aufwachsen unverzichtbare, heißt es seitens des Hamburger Tierschutzvereins.

"Der Obstkorb" bietet im Tierheim immer reichlich Unterhaltung: Die Kitten sind alterstypisch verspielt, sehr neugierig und voller Energie.