Sechs verspielte Kitten suchen ein Zuhause: Wer gibt zwei von ihnen eine Chance?
Hamburg - Nach nur einem Monat landeten die sechs Kätzchen im Hamburger Tierheim. Die Kitten werden nur im Doppelpack vermittelt.
Ihren Geburtstag schätzen die Pfleger auf Mitte April, in der Obhut der Tierschützer an der Süderstraße sind sie seit dem 22. Mai.
Der Verein hat dem Wurf den Namen "Der Obstkorb" gegeben. Passenderweise heißen die Früchtchen Dattel, Mango, Kiwi, Pomelo, Clementine und Nashi.
Die kleinen Racker haben eine ausreichend lange Eingewöhnungszeit hinter sich und suchen jetzt jeweils zu zweit ein Für-immer-Zuhause.
Sie sind von klein auf immer zusammen gewesen und sollen daher auch nicht komplett voneinander getrennt werden. Zudem brauchen Kitten unbedingt einen gleichaltrigen Spielgenossen und Sozialpartner.
Für die gesunde Entwicklung sie ein Freund zum Kuscheln, Spielen und gemeinsamen Aufwachsen unverzichtbare, heißt es seitens des Hamburger Tierschutzvereins.
"Der Obstkorb" bietet im Tierheim immer reichlich Unterhaltung: Die Kitten sind alterstypisch verspielt, sehr neugierig und voller Energie.
Die Kitten genießen die Nähe zu Menschen
Gemeinsam flitzen sie durch die Gegend, raufen und lernen die Welt um sich herum jeden Tag ein bisschen besser kennen.
Auch die Zeit mit Menschen können die Samtpfoten genießen. Von Kuscheleinheiten bekommen sie gar nicht genug. Sie lassen sich gerne streicheln und suchen aktiv die Nähe zu den Bezugspersonen.
Alle sechs werden von den Pflegern als freundliche, aufgeschlossene und unbeschwerte Kitten bezeichnet.
Von den schwarz-braun getigerten Europäisch Kurzhaar mit weißem Abzeichen gibt es drei männliche und drei weibliche Fellnasen.
Da die kleinen Entdecker auch die Welt außerhalb der neuen Familie erkunden möchten, sucht das Tierheim Halter, die den Kitten zu einem späteren Zeitpunkt auch Freigang in verkehrsarmer und sicherer Umgebung bieten können.
Wer dem Obstkorb ein Für-immer-Zuhause schenken möchte, findet unter hamburger-tierschutzverein.de einen detaillierten Steckbrief sowie die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.