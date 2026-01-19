Als Tierpfleger diese Katze sehen, halten sie den Atem an

East Cobb (Georgia, USA) - Was für dicke Backen! Als die Mitarbeiter des Tierheims "Furkids Animal Rescue and Shelters" diesen Kater sahen, hielten sie den Atem an. Der Streuner war dem Team aus East Cobb in Georgia quasi als Weihnachtsgeschenk an Heiligabend vermittelt worden. Offenbar mussten sich alle zunächst von dem ersten Schock erholen. Denn erst jetzt, Mitte Januar, veröffentlichte das Tierheim Fotos und die Geschichte rund um den wilden "Tiger".

Kater Katpone kam mit äußerst dicken Backen ins Tierheim. © Facebook/Screenshot/Furkids Animal Rescue and Shelters

In dem Posting auf Facebook wird schnell klar: Die Tierpfleger können den außergewöhnlichen Look ihres Schützlings inzwischen mit Humor nehmen. Sie vergleichen ihn wegen der dicken Backen nämlich mit einem Gangsterboss.

"Er sieht aus wie die Art von Katze, die Streitigkeiten hinter einem Müllcontainer schlichtet und jedes Mal als Sieger hervorgeht", schreibt das Tierheim. Kein Wunder, dass sie ihn in Anlehnung an den berühmten Verbrecher Al Capone nun "Katpone" nennen.

"Unkastrierte Katzen haben einen hohen Testosteronspiegel, wodurch sich Haut und Muskeln im Gesicht verdicken. Dies dient dazu, Dominanz zu signalisieren und Schutz im Falle eines Kampfes mit einer anderen Katze zu bieten", teilte das Tierheim laut The Dodo mit.

Doch nicht nur sein hartes Leben auf der Straße ist Grund für den ungewöhnlichen Look von Katpone, sondern auch eine Reihe anderer Faktoren.