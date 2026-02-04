Toffifee hatte ein Zuhause, doch dann machte eine Diagnose alles wieder zunichte
Kassel - Sie ist eine liebenswerte Katzenlady, die allerdings schon heftige Rückschläge in ihrem jungen Leben wegstecken musste. Nun sitzt Toffifee in Kassel im Tierheim und wartet dort sehnsüchtig auf ihr Happy End.
Die Europäisch-Kurzhaar-Katze landete als Fundtier bei den Tierfreunden der "Wau-Mau-Insel". Leider war die Kleine weder kastriert noch gechippt - und das, obwohl dies bereits seit der Einführung der Katzenschutzverordnung im Jahr 2019 Pflicht ist.
Beides wurde inzwischen laut den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern natürlich nachgeholt. Sogar an ihrem großen Glück konnte Toffifee schnuppern, ehe eine Diagnose alles wieder zunichtemachte.
Nach einigen Wochen in ihrem neuen Zuhause wurde bei ihr eine Hypertrophe Kardiomyopathie (HCM) festgestellt. Es handelt sich dabei um eine Herzmuskelerkrankung, die nicht heilbar, jedoch medikamentös behandelbar ist. Ihr Besitzer war überfordert und brachte sie ins Tierheim zurück.
Katzen mit HCM sind weniger belastbar und entsprechend auch schneller müde als ihre Artgenossen. Stress gilt es möglichst zu vermeiden. Außerdem muss das Herz natürlich regelmäßig auf Veränderungen des Zustands untersucht werden. Laut dem Tierheim steht noch einmal ein Kontroll-Herzultraschall für Toffifee auf dem Programm.
Toffifee sucht ein liebevolles, fürsorgliches und vor allem auch ruhiges Zuhause
Ihr Besitzer hatte laut eigener Aussage das Gefühl, ihr nicht gerecht werden zu können, da Toffifee stressanfällig ist und bei ihm dann mit Erbrechen und/oder Unsauberkeit reagiert haben soll.
Im Tierheim lebt die etwa ein Jahre und drei Monate alte Katze in einem Einzelapartment, da sie klar gezeigt hat, mit ihren Artgenossen nicht wirklich viel anfangen zu können. Von den beschriebenen Stressanzeichen ist bisher aber nichts zu sehen.
Damit das weiterhin so bleibt, wird für sie eine Familie gesucht, die ihr ein liebevolles, fürsorgliches und vor allem auch ruhiges Umfeld bieten kann.
Wichtig: Sie wird nur als Einzelkatze vermittelt.
Wer Toffifee trotz ihrer gesundheitlichen Probleme kennenlernen möchte, kann sich montags bis freitags zwischen 10 und 12 Uhr sowie 16 und 18 Uhr unter der Rufnummer 05618615680 oder per E-Mail und über das Webformular melden.
Titelfoto: Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel