Toffifee hatte ein Zuhause, doch dann machte eine Diagnose alles wieder zunichte

Kassel - Sie ist eine liebenswerte Katzenlady, die allerdings schon heftige Rückschläge in ihrem jungen Leben wegstecken musste. Nun sitzt Toffifee in Kassel im Tierheim und wartet dort sehnsüchtig auf ihr Happy End.

Toffifee sehnt sich nach einem Für-immer-Zuhause. © Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel

Die Europäisch-Kurzhaar-Katze landete als Fundtier bei den Tierfreunden der "Wau-Mau-Insel". Leider war die Kleine weder kastriert noch gechippt - und das, obwohl dies bereits seit der Einführung der Katzenschutzverordnung im Jahr 2019 Pflicht ist.

Beides wurde inzwischen laut den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern natürlich nachgeholt. Sogar an ihrem großen Glück konnte Toffifee schnuppern, ehe eine Diagnose alles wieder zunichtemachte.

Nach einigen Wochen in ihrem neuen Zuhause wurde bei ihr eine Hypertrophe Kardiomyopathie (HCM) festgestellt. Es handelt sich dabei um eine Herzmuskelerkrankung, die nicht heilbar, jedoch medikamentös behandelbar ist. Ihr Besitzer war überfordert und brachte sie ins Tierheim zurück.

Katzen mit HCM sind weniger belastbar und entsprechend auch schneller müde als ihre Artgenossen. Stress gilt es möglichst zu vermeiden. Außerdem muss das Herz natürlich regelmäßig auf Veränderungen des Zustands untersucht werden. Laut dem Tierheim steht noch einmal ein Kontroll-Herzultraschall für Toffifee auf dem Programm.