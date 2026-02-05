Katze Bella Donna hat ein Problem: Findet sie trotzdem ihr Happy End?

München - Europäisch-Kurzhaar-Katze Bella Donna kam im Rahmen einer Sicherstellung ins Münchner Tierheim . Findet sie nun ihr Happy End?

Katze Bella Donna hofft auf verständnisvolle Menschen. © Tierheim München (2)

Bella Donna wurde etwa im Jahr 2024 geboren. Sie ist familiengeeignet und könnte in ein Zuhause mit größeren, verständnisvollen Kindern ziehen.

Bella Donna ist zutraulich, verschmust und teilt sich gerne mit. Aufgrund ihrer Taubheit kann sie dabei auch lauter werden. Während sie den Kontakt zu Menschen aktiv sucht, hält sie von Artgenossen gar nichts. "Sie zeigt sich sehr dominant und eifersüchtig gegenüber Artgenossen und wird daher ausschließlich in Einzelhaltung vermittelt", erklärt das Tierheim.

Da Bella Donna taub ist, wird sie nur in eine Wohnungshaltung vermittelt. Ein vernetzter Balkon ist zwingend notwendig, gern ergänzt durch einen gesicherten Garten, damit sie ausreichend Umweltreize und Bewegungsmöglichkeiten hat, ergänzt das Tierheim. Eine leichte Kopfschiefhaltung ist mit keinen neurologischen Auffälligkeiten verbunden.

Gerne informieren Dich ihre Pfleger hierzu weiter. Melde Dich bei Interesse an der Samtpfote unter der Telefonnummer 089/921000250 im Katzenhaus EG.