Katze Bella Donna hat ein Problem: Findet sie trotzdem ihr Happy End?
München - Europäisch-Kurzhaar-Katze Bella Donna kam im Rahmen einer Sicherstellung ins Münchner Tierheim. Findet sie nun ihr Happy End?
Bella Donna wurde etwa im Jahr 2024 geboren. Sie ist familiengeeignet und könnte in ein Zuhause mit größeren, verständnisvollen Kindern ziehen.
Bella Donna ist zutraulich, verschmust und teilt sich gerne mit. Aufgrund ihrer Taubheit kann sie dabei auch lauter werden. Während sie den Kontakt zu Menschen aktiv sucht, hält sie von Artgenossen gar nichts. "Sie zeigt sich sehr dominant und eifersüchtig gegenüber Artgenossen und wird daher ausschließlich in Einzelhaltung vermittelt", erklärt das Tierheim.
Da Bella Donna taub ist, wird sie nur in eine Wohnungshaltung vermittelt. Ein vernetzter Balkon ist zwingend notwendig, gern ergänzt durch einen gesicherten Garten, damit sie ausreichend Umweltreize und Bewegungsmöglichkeiten hat, ergänzt das Tierheim. Eine leichte Kopfschiefhaltung ist mit keinen neurologischen Auffälligkeiten verbunden.
Gerne informieren Dich ihre Pfleger hierzu weiter. Melde Dich bei Interesse an der Samtpfote unter der Telefonnummer 089/921000250 im Katzenhaus EG.
Tierheim München: Kater muss Verlust von Besitzer verkraften
Auch Kater Chiko hofft auf ein neues Zuhause. Er wurde 2013 geboren und kam ins Tierheim, nachdem sein Besitzer verstorben war.
Chiko wünscht sich ein ruhiges Zuhause bei katzenerfahrenen Menschen. Größere Kinder ab etwa zwölf Jahren, die den respektvollen Umgang mit Katzen kennen, sind für ihn gut geeignet. Hektik, Stress und Lärm verunsichern ihn.
Mit Artgenossen versteht sich Chiko nicht. Er wird daher nur alleine in reine Wohnungshaltung vermittelt. Ein vernetzter Balkon wäre dabei eine zusätzliche Bereicherung.
Chiko braucht etwas Zeit, um mit neuen Situationen warmzuwerden. Hat er erst Vertrauen gefasst, zeigt er sich als verschmuster und gesprächiger Kater, der die Nähe seiner Bezugsperson sehr genießt. Da er noch etwas abnehmen sollte, frisst er derzeit ein kalorienreduziertes Spezialfutter. Gegen Knieprobleme bekommt er Schmerzmittel, die er problemlos im Leckerli frisst.
Weitere Fragen rund um Chiko beantworten Dir die Pfleger im Katzenhaus OG unter der Telefonnummer 089/921000360 im Tierheim.
