Blacky und Simba wollen schmusen: Wer schenkt den Brüdern ein Zuhause?

Großröhrsdorf (Sachsen) - Die Brüder Blacky und Simba sind aktuell noch im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf. Höchste Zeit, dass sich das ändert!

Blacky (r.) und Simba suchen ein neues Zuhause. © tierhoffnung.de

Wie der Tierschutzverein berichtet, sind die beiden Kater zum Jahreswechsel ins Tierheim gekommen und suchen nun ein neues, liebevolles Zuhause.

Laut ihren Vorbesitzern sollen Blacky und Simba 2014 geboren sein. Die Tierärztin schätzt ihr Alter jedoch deutlich jünger ein und geht davon aus, dass die beiden nicht älter als vier Jahre sind.

Charakterlich könnten die Brüder kaum unterschiedlicher sein. Während der eine lebhaft und sehr kommunikativ ist, zeigt sich der andere eher ruhig und gelassen.

Trotz ihrer Gegensätze sind beide sehr anhänglich, verschmust und menschenbezogen.