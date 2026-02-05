Blacky und Simba wollen schmusen: Wer schenkt den Brüdern ein Zuhause?
Großröhrsdorf (Sachsen) - Die Brüder Blacky und Simba sind aktuell noch im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf. Höchste Zeit, dass sich das ändert!
Wie der Tierschutzverein berichtet, sind die beiden Kater zum Jahreswechsel ins Tierheim gekommen und suchen nun ein neues, liebevolles Zuhause.
Laut ihren Vorbesitzern sollen Blacky und Simba 2014 geboren sein. Die Tierärztin schätzt ihr Alter jedoch deutlich jünger ein und geht davon aus, dass die beiden nicht älter als vier Jahre sind.
Charakterlich könnten die Brüder kaum unterschiedlicher sein. Während der eine lebhaft und sehr kommunikativ ist, zeigt sich der andere eher ruhig und gelassen.
Trotz ihrer Gegensätze sind beide sehr anhänglich, verschmust und menschenbezogen.
In den Brüdern könnte ein wenig Bengal-Katze stecken
Die Tierheimmitarbeiter vermuten, dass in den Katern ein wenig Bengal-Katze stecken könnte. Sie brauchen daher viel Raum zum Spielen und Klettern.
Eine große Wohnung mit zahlreichen Klettermöglichkeiten sowie ein gesicherter Balkon sollten daher unbedingt vorhanden sein.
Die beiden Kater können es kaum erwarten, sich bei ihren neuen Besitzern anzuschmiegen und ihr neues Zuhause zu erkunden.
Weitere Informationen zu Blacky und Simba gibt es auf der Website des Tierheims.
Titelfoto: tierhoffnung.de