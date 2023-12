An Bord geschmuggelte Katze soll eingeschläfert werden, dann passiert ein Wunder!

Ängstlich kauerte der flauschige Passagier in der Kabine. © Facebook/Michael Bayley

"Das ist Ovie!", schrieb der Präsident und CEO von Royal Caribbean Cruises, Michael Bayley in einem Beitrag auf Facebook. "Die Katze, die von einem Gast an Bord der Ovation of the Seas geschmuggelt wurde."

Bayley und seine Crew gingen davon aus, dass der blinde Passagier sich in einem Pullover des Gastes versteckte und vor der Reise wahrscheinlich mit Beruhigungsmitteln betäubt wurde.

"Er würde auch nicht piepen, da Ovie nicht aus Metall ist", scherzte Bayley und erklärte so, wie das Tier unbemerkt an Bord gekommen war.

Das Schiff, die Ovation of the Seas (deutsch: Applaus der Meere), war mitten auf hoher See, als Beamte der Royal Caribbean International die kleine Katze bei einer Routineinspektion entdeckten.

Während der fast dreiwöchigen Kreuzfahrt schipperte das Schiff von Hawaii nach Sydney. Dort angekommen war es Ovie unter keinen Umständen erlaubt, von Deck an Land zu gehen.

Stattdessen hieß es plötzlich, dass die kleine Fellnase eingeschläfert werden soll. Doch nicht mit der Crew!