An Weihnachten plötzlich aufgetaucht: Schmusekatze feiert auf Polizeirevier

Bautzen - Es soll ja gelegentlich vorkommen, dass über die Weihnachtsfeiertage ungeladene Gäste auftauchen, doch diese Katze wollte partout nicht wieder gehen.

Diese freche Katze wollte einfach bei einer Kleinwelkaerin einziehen. © Polizeidirektion Görlitz

Sie blieb sogar so hartnäckig in ihrer neuen "Wahlheimat", bis schließlich sogar die Polizei eingreifen musste.



Die Geschichte nahm am ersten Weihnachtstag gegen 15 Uhr ihren Anfang. Im sächsischen Kleinwelka hatte eine Anwohnerin ihre Nachtmittagsrunde mit dem Hund gedreht, war davon aber mit Hund und Katze wieder zurückgekommen.

Denn der unbekannte Stubentiger hatte sich den beiden auf dem Spaziergang kurzerhand angeschlossen, war schnurstracks mit Frauchen und Hund nach Hause getapst. Auf und um das Grundstück der Dame fühlte sich die Katze offenbar pudelwohl, jedenfalls blieb sie einfach dort.

Stunden verstrichen. Irgendwann begann sich die Kleinwelkaerin dann doch um das Tier zu sorgen, also versuchte sie ein Tierheim zu erreichen - ohne Erfolg. Schließlich wählte sie den Notruf der Polizei. Diese rückte mit einer Streife an, nahm den flauschigen Hausbesetzer widerstandslos fest.