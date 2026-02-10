Egon erlitt furchtbare Qualen: Wer schenkt dem Kater ein Zuhause?
Hamburg - Egon wurde schwer verletzt in Hamburg gefunden und von niemandem vermisst. Jetzt sucht er nach einem liebevollen Zuhause.
Die Pfleger vom Hamburger Tierheim in der Süderstraße können selbst kaum glauben, dass die Samtpfote trotz seiner Vergangenheit am Vertrauen in die Menschen festgehalten hat.
Der Europäisch Kurzhaar wurde im Oktober des vergangenen Jahres mit einem Bruch des Beckenknochens und einer Rutenlähmung aufgelesen. Die Tierschützer sorgten dafür, dass der Stubentiger operiert wird, und begleiteten das tapfere Kerlchen durch die aufreibende Heilungsphase.
Nun hat der Kater ein Implantat im Becken, das zukünftig unter Umständen entfernt werden muss. Nichtsdestotrotz hat der Maunzer seine Abenteuerlust nie verloren. Egon ist eine freundliche Samtpfote, die auch gerne mal die Nähe seiner Bezugspersonen sucht und Kuscheleinheiten einfordert, ohne dabei aufdringlich zu werden.
Manchmal nimmt er sich aber einen Moment, um den Menschen oder die Situation einzuschätzen. Aber wenn die Zurückhaltung überwunden und Vertrauen aufgebaut ist, zeigt er seine drollige Seite.
Egon ist ein dankbarer Wegbegleiter mit lustigem Wesen
Durch eine Physiotherapie konnte die Rutenlähmung gut behandelt werden. Auch die Rehabilitation nach der Operation wurde durch Physiotherapeuten begleitet, die gezielt am Muskelaufbau gearbeitet haben.
Damit er sich in seinem neuen Zuhause ganz in Ruhe einleben kann, hoffen die Pfleger auf Halter, die dem Kater als Einzelprinz die ungeteilte Aufmerksamkeit zukommen lassen können.
Der etwa sechs Jahre alte Maunzer ist abenteuerlustig und neugierig, daher würde ihn die Möglichkeit auf Freigang ausgesprochen glücklich machen.
Wer Egon eine ehrliche Chance gibt, bekommt einen Kater mit einem lustigen Wesen und einen dankbaren Wegbegleiter, der viel Liebe zu geben hat.
Interessierte finden unter hamburger-tierschutzverein.de einen detaillierten Steckbrief sowie die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.