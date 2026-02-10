Egon erlitt furchtbare Qualen: Wer schenkt dem Kater ein Zuhause?

Hamburg - Egon wurde schwer verletzt in Hamburg gefunden und von niemandem vermisst. Jetzt sucht er nach einem liebevollen Zuhause.

Egon ist etwa sechs Jahre alt und ein verspieltes Kerlchen. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Die Pfleger vom Hamburger Tierheim in der Süderstraße können selbst kaum glauben, dass die Samtpfote trotz seiner Vergangenheit am Vertrauen in die Menschen festgehalten hat.

Der Europäisch Kurzhaar wurde im Oktober des vergangenen Jahres mit einem Bruch des Beckenknochens und einer Rutenlähmung aufgelesen. Die Tierschützer sorgten dafür, dass der Stubentiger operiert wird, und begleiteten das tapfere Kerlchen durch die aufreibende Heilungsphase.

Nun hat der Kater ein Implantat im Becken, das zukünftig unter Umständen entfernt werden muss. Nichtsdestotrotz hat der Maunzer seine Abenteuerlust nie verloren. Egon ist eine freundliche Samtpfote, die auch gerne mal die Nähe seiner Bezugspersonen sucht und Kuscheleinheiten einfordert, ohne dabei aufdringlich zu werden.

Manchmal nimmt er sich aber einen Moment, um den Menschen oder die Situation einzuschätzen. Aber wenn die Zurückhaltung überwunden und Vertrauen aufgebaut ist, zeigt er seine drollige Seite.