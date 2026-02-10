Todkranker Kater Besen schien gerettet, dann schlug das Schicksal zu

Dipperz - Eigentlich schien Katerchen Besen, der sich mit der tödlichen Katzenseuche FIP infiziert hatte , nach einer langen Therapie auf dem Weg der Besserung zu sein. Aber der Schein trog leider.

Besen hatte seine Therapie beendet und befand sich auf dem Weg der Besserung, doch dann verschlechterte sich sein Zustand plötzlich wieder. © Bild-Montage: Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten e.V.

"Vorgestern bekam er seine letzte Tablette. Doch jetzt bricht sein Zustand zusammen", berichtet Anke Hofmann, die Vorsitzende des Vereins "Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten" im Gespräch mit TAG24.

Urplötzlich habe der kleine Kerl nach Beendigung der 84-tägigen Therapie hohes Fieber bekommen, verweigerte die Nahrungsaufnahme. "Es geht ihm sehr schlecht", sagt die Tierschützerin niedergeschlagen. "Die letzten Tage waren für uns alle extrem belastend."

Wie geht es nun weiter? Es hätten weitreichende, intensive Maßnahme im Raum gestanden, erklärt Anke. Doch nachdem die bisherigen Befunde sorgfältig ausgewertet worden waren und nach intensiver Rücksprache kam sie gemeinsam mit den Tiermedizinern zu einem Entschluss.

"Wir setzen Besen aktuell keiner belastenden Vollnarkose und invasiven Diagnostik aus", sagt die Vereinsvorsitzende entschieden. "Statt zusätzlicher Risiken verlängern wir die Therapie und erhöhen die Medikation, begleiten ihn engmaschig, kontrolliert und mit vollem Fokus auf sein Wohl."