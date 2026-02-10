Todkranker Kater Besen schien gerettet, dann schlug das Schicksal zu
Dipperz - Eigentlich schien Katerchen Besen, der sich mit der tödlichen Katzenseuche FIP infiziert hatte, nach einer langen Therapie auf dem Weg der Besserung zu sein. Aber der Schein trog leider.
"Vorgestern bekam er seine letzte Tablette. Doch jetzt bricht sein Zustand zusammen", berichtet Anke Hofmann, die Vorsitzende des Vereins "Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten" im Gespräch mit TAG24.
Urplötzlich habe der kleine Kerl nach Beendigung der 84-tägigen Therapie hohes Fieber bekommen, verweigerte die Nahrungsaufnahme. "Es geht ihm sehr schlecht", sagt die Tierschützerin niedergeschlagen. "Die letzten Tage waren für uns alle extrem belastend."
Wie geht es nun weiter? Es hätten weitreichende, intensive Maßnahme im Raum gestanden, erklärt Anke. Doch nachdem die bisherigen Befunde sorgfältig ausgewertet worden waren und nach intensiver Rücksprache kam sie gemeinsam mit den Tiermedizinern zu einem Entschluss.
"Wir setzen Besen aktuell keiner belastenden Vollnarkose und invasiven Diagnostik aus", sagt die Vereinsvorsitzende entschieden. "Statt zusätzlicher Risiken verlängern wir die Therapie und erhöhen die Medikation, begleiten ihn engmaschig, kontrolliert und mit vollem Fokus auf sein Wohl."
"Eure Hilfe macht diesen Weg überhaupt erst möglich", dankt Tierschützin Anke allen Unterstützern
In diesem Zusammenhang wendet sich Anke noch einmal an alle Tierfreundinnen und Tierfreunde, die sie und ihren auf Spenden angewiesenen Verein beim Kampf um Besens Leben geholfen haben.
"Wir danken jedem einzelnen Menschen, der Besen unterstützt, mitfiebert, teilt, spendet oder einfach an ihn denkt", sagt sie. "Eure Hilfe macht diesen Weg überhaupt erst möglich. Besen gibt nicht auf. Und wir tun es auch nicht."
Doch dazu werden weitere Spenden dringend benötigt - für Behandlung, Medikamente, Blutkontrollen und alles, was Besen auf seinem weiteren Weg benötigt.
Spenden können alle Hilfsbereiten über diesen PayPal-Link oder direkt an das Konto DE75 5306 2350 0000 0738 65.
Ihr habt noch Fragen an Anke? Sie steht Euch telefonisch (0152/06925144), per WhatsApp oder E-Mail gerne zur Verfügung. Weitere Informationen erhaltet Ihr auch auf der Webseite des Vereins.
Titelfoto: Bild-Montage: Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten e.V.