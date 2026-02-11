Frau adoptiert verwilderte Katzen, dann entdeckt sie ein auffälliges Verhaltensmuster

Stockholm - Eine Frau aus Schweden nahm zwei verwilderte Katzen bei sich auf. Schon nach kurzer Zeit bemerkte sie die besonderen Verhaltensweisen der beiden.

Ein Herz und eine Seele: Doom und Gloom sind bei jeder Tagesaktivität stets zusammen. © Instagram/katakatica26

In einem viralen Video auf dem Instagram-Kanal "katakatica26" sieht man die schwarzen Fellnasen Doom und Gloom beim gemeinsamen Herumtollen im Wohnzimmer.

Die Kätzchen reiben ihre Köpfchen aneinander, kuscheln und spielen. Auffällig: Sie weichen sich keine Sekunde von der Seite. Der treffende Text im Clip: "POV: Deine geretteten Wildkatzen sind absolut unzertrennlich (und sehen sich auch noch zum Verwechseln ähnlich)."

Hinter dem süßen Duo steckt jedoch mehr als nur Internet-Ruhm. Gegenüber Newsweek erzählte Besitzerin Kata Ördög (30), dass die beiden Samtpfoten aus einer nahegelegenen Katzenkolonie stammen.

Die Tiere verwilderten und waren auf sich selbst angewiesen, als sie von ihren Vorbesitzern allein gelassen wurden. Im Tierheim wurden die Streuner wieder aufgepäppelt und vorsichtig sozialisiert.

Charakterlich könnten die Katzen kaum unterschiedlicher sein: "Gloom ist der selbsternannte Anführer", so Kata. Er fordert sein Futter mit einem spielerischen Biss ein, schlängelt sich um Beine und genießt ausgiebige Kuschelstunden. Katzenbruder Doom dagegen ist der Sensiblere, er liebt Kraulen am Kinn, miaut oft und schläft gern.

Die ersten Tage im neuen Zuhause waren für Kata eine Geduldsprobe. Tagsüber versteckten sich die beiden oft und kamen nur nachts hervor. Doch schon früh fiel ihrer neuen Besitzerin auf, wie sehr sie sich aneinander orientierten.