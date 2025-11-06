Angriff in der Nacht: Katze verletzt Besitzerin so schwer, dass Krankenwagen sie abholen muss

Köln - Die Mitarbeiter des Tierheims Köln-Dellbrück wurden in dieser Woche zu einem gleichermaßen ungewöhnlichen wie dramatischen Einsatz gerufen. Eine Katze hatte ihre Besitzerin angegriffen und derart verletzt, dass ein Krankenwagen anrücken musste.

Warum die Katze ihre Besitzerin derart angegriffen hatte, ging aus den Schilderungen des Kölner Tierheims nicht hervor. © Instagram/tierheim_dellbrueck

Einen derartigen Fall erleben die Tierretter wohl auch nicht alle Tage! Bei Instagram schilderten die Mitarbeiter den Vorfall am Mittwoch in ihrer Story und erklärten, dass sie sich gleich auf den Weg zu einer älteren Dame machen würden, die mit ihrer Katze aneinander geraten war.

Genauer gesagt hatte die Samtpfote ihr Frauchen in der Nacht angegriffen, wobei die Dame gestürzt war und sich nicht mehr bewegen konnte. Obendrein hatte die Vierbeinerin auch noch zugebissen - die Frau benötigte also dringend Hilfe.

Schon bevor die Tierretter die Adresse erreicht hatten, bereiteten sie sich darauf vor, gegebenenfalls den Rettungsdienst alarmieren zu müssen - und so kam es schließlich auch.

"Wir haben den Krankenwagen rufen müssen, weil die Dame doch schlimmer dran war, als wir gedacht haben. Und die [Rettungskräfte] haben sie auch mitgenommen und jetzt wird sie ordentlich versorgt", berichtete das Tierheim nach dem Einsatz.

Die Mitarbeiter kümmerten sich aber nicht nur um die verletzte Frau, sondern auch um ihre widerspenstige Katze.