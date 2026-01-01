Katze wird in Kinderzimmer eingeschlossen: Was dann passiert, lässt Herzen hüpfen

Illinois (USA) - Wer zum neuen Jahr auf der Suche nach Zerstreuung und guter Laune ist, sollte einen Blick auf diese Geschichte aus Illinois riskieren. Das entsprechende Video geht seit wenigen Tagen auf TikTok viral, lässt dort reihenweise Herzen hüpfen.

Die kleine Carolina (2) und Katze Poppy sind schon immer ein Herz und eine Seele. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/itstorimckee_

In dem Clip wird die kleine Carolina (2) aus der Perspektive ihrer Babyfon-Kamera gefilmt, die über dem Gitterbettchen angebracht ist. Doch das Mädchen ist nicht allein.

In einem Zeitraffer bekommen die User zu sehen, wie Katze Poppy die ganze Nacht um die Kleine herumschwirrt, sich immer wieder an sie kuschelt. Die Zweijährige bekommt von all dem Gewusel nichts mit, schläft glücklich durch.

Im Untertitel wird die Geschichte noch ein wenig eingeordnet. Demnach hatte Poppy in der Nacht gar nichts im Kinderzimmer zu suchen, war dort versehentlich eingeschlossen worden.

Fazit im Untertitel: "Das ist die beste Nacht deines Lebens." So sehen es auch viele TikTok-User. So hat der Clip seit dem 27. Dezember bereits mehr als 780.000 Klicks eingeheimst.

In einem Interview mit Newsweek gab Carolinas Mutter jetzt noch mehr Details rund um die Geschichte preis.