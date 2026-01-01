Katze wird in Kinderzimmer eingeschlossen: Was dann passiert, lässt Herzen hüpfen
Illinois (USA) - Wer zum neuen Jahr auf der Suche nach Zerstreuung und guter Laune ist, sollte einen Blick auf diese Geschichte aus Illinois riskieren. Das entsprechende Video geht seit wenigen Tagen auf TikTok viral, lässt dort reihenweise Herzen hüpfen.
In dem Clip wird die kleine Carolina (2) aus der Perspektive ihrer Babyfon-Kamera gefilmt, die über dem Gitterbettchen angebracht ist. Doch das Mädchen ist nicht allein.
In einem Zeitraffer bekommen die User zu sehen, wie Katze Poppy die ganze Nacht um die Kleine herumschwirrt, sich immer wieder an sie kuschelt. Die Zweijährige bekommt von all dem Gewusel nichts mit, schläft glücklich durch.
Im Untertitel wird die Geschichte noch ein wenig eingeordnet. Demnach hatte Poppy in der Nacht gar nichts im Kinderzimmer zu suchen, war dort versehentlich eingeschlossen worden.
Fazit im Untertitel: "Das ist die beste Nacht deines Lebens." So sehen es auch viele TikTok-User. So hat der Clip seit dem 27. Dezember bereits mehr als 780.000 Klicks eingeheimst.
In einem Interview mit Newsweek gab Carolinas Mutter jetzt noch mehr Details rund um die Geschichte preis.
Virales TikTok-Video zeigt zuckersüßen Moment zwischen Kind und Tier
"Poppy ist die liebste Katze der Welt", sagte Tori McKee (33) wenig überraschend zu dem US-Magazin. Danach holte sie jedoch noch ein wenig mehr aus.
"Sie liebt alle unsere Kinder, aber Carolina ist die Einzige, die wir seit Poppys Geburt als Neugeborene mit nach Hause gebracht haben."
Zwischen dem Nesthäkchen und der Fellnase besteht also eine noch intensivere Bindung. Aber warum war Poppy überhaupt in dem Kinderzimmer eingeschlossen worden?
"Wir hatten an dem Abend eine Weihnachtsfeier, und da alle Kinder spielten, wurde Carolinas Nachtlicht ausgesteckt. Es war also dunkel, und ich sah Poppy nicht in ihrem Bettchen. Ich war einfach nur dankbar, dass sie keine Unfälle im Zimmer hatte", sagte die 33-jährige Mutter abschließend.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/itstorimckee_