Besitzerin will Katze nach elf Jahren einschläfern lassen: Grund verstört das Tierarzt-Team
Orange County (Kalifornien, USA) - Dieser Auftritt war für den Tierarzt und sein gesamtes Team in Orange County, Kalifornien, ein echter Schock. Die Besitzerin einer elf Jahre alten Katze namens Pumpkin forderte deren Einschläferung. Weil die Katze aber gesund war, lieferte ihre Besitzerin eine verstörende Begründung für ihre Forderung.
"Pumpkin hatte elf Jahre lang eine Besitzerin. Diese kam in die Tierarztpraxis und sagte, sie wolle Pumpkin nicht mehr, weil sie 'keine Katzenliebhaberin mehr' sei, und bat um ihre Einschläferung", teilte jetzt ein Sprecher von "Hard Knox Rescue" gegenüber Newsweek mit.
Drei Monate später war Pumpkin unter der Obhut dieses Tierheims gelandet, nachdem sich der Tierarzt geweigert hatte, dem armen Wesen auch nur ein Haar zu krümmen.
"Weil Pumpkin kerngesund und eine glückliche Katze war, konnten die Mitarbeiter und der Tierarzt der Forderung nach einer Einschläferung nicht nachkommen", erklärte der Tierheim-Sprecher.
Pumpkin musste allerdings zunächst so lange in der Tierarztpraxis bleiben, weil Hard Knox Rescue keinen Platz mehr freihatte. Danach sollte sich ihr Schicksal aber wenden.
Video mit Katze Pumpkin geht auf Instagram viral
Anstatt ins Tierheim zu wechseln, durfte die Samtpfote direkt zu einer Pflegefamilie. Da sie sich aber schon so sehr an die Menschen in der Tierarztpraxis gewöhnt hatte, versuchte man, ihr den Wechsel so leicht wie möglich zu machen.
Pumpkin bekam ein eigenes Zimmer mit schönem Ausblick. Zudem hatte sie die Möglichkeit, fünf andere Katzen kennenzulernen. Schon bald konnte sie erste Freundschaften schließen.
Allerdings sind Pflegestellen ja nicht für die Ewigkeit ausgelegt. Pumpkin muss sich also weiter gedulden, bis sie jemand für immer bei sich aufnimmt.
Vielleicht bringt ein Video vom vergangenen Monat den Durchbruch. Der Clip hat mittlerweile mehr als 375.000 Klicks auf Instagram erreicht.
Da sollte doch jemand dabei sein, der ihr eine Chance geben möchte.
Titelfoto: Instagram/Screenshot/hardknoxrescue