Besitzerin will Katze nach elf Jahren einschläfern lassen: Grund verstört das Tierarzt-Team

Orange County (Kalifornien, USA) - Dieser Auftritt war für den Tierarzt und sein gesamtes Team in Orange County, Kalifornien, ein echter Schock. Die Besitzerin einer elf Jahre alten Katze namens Pumpkin forderte deren Einschläferung. Weil die Katze aber gesund war, lieferte ihre Besitzerin eine verstörende Begründung für ihre Forderung.

Katze Pumpkin sollte mit elf Jahren - und bei guter Gesundheit - eingeschläfert werden. © Instagram/Screenshot/hardknoxrescue

"Pumpkin hatte elf Jahre lang eine Besitzerin. Diese kam in die Tierarztpraxis und sagte, sie wolle Pumpkin nicht mehr, weil sie 'keine Katzenliebhaberin mehr' sei, und bat um ihre Einschläferung", teilte jetzt ein Sprecher von "Hard Knox Rescue" gegenüber Newsweek mit.

Drei Monate später war Pumpkin unter der Obhut dieses Tierheims gelandet, nachdem sich der Tierarzt geweigert hatte, dem armen Wesen auch nur ein Haar zu krümmen.

"Weil Pumpkin kerngesund und eine glückliche Katze war, konnten die Mitarbeiter und der Tierarzt der Forderung nach einer Einschläferung nicht nachkommen", erklärte der Tierheim-Sprecher.

Pumpkin musste allerdings zunächst so lange in der Tierarztpraxis bleiben, weil Hard Knox Rescue keinen Platz mehr freihatte. Danach sollte sich ihr Schicksal aber wenden.