Besitzerin will Heizkosten sparen, doch ihre Katze hat andere Pläne

Netz - Gerade im Winter befinden sich viele Menschen in einem Dilemma: Bei eisigen Temperaturen muss man die Heizung (voll) aufdrehen, will aber eigentlich Kosten sparen. So ähnlich erging es wohl einer TikTokerin, welche die Rechnung jedoch ohne ihre intelligente Katze gemacht hat.

TikTokerin Tia muss, wie jeden Winter, bezüglich Heizkosten besonders aufs Geld schauen. Deshalb nimmt sie auch in Kauf, ab und zu etwas zu frieren.

Eine ganz andere Meinung hat allerdings ihre Katze. Der sind die jährlich steigenden Energiepreise und die damit einhergehenden Sorgen ihrer Halterin sichtlich egal.

In einem kürzlich veröffentlichten TikTok-Video ist zu sehen, dass die schwarze Fellnase genau weiß, was sie tun muss, damit es in der Wohnung wärmer wird.

Die pfiffige Mieze klettert nämlich gezielt auf den Fernsehtisch, um sich anschließend auf ihre zwei Hinterbeine zu stellen und ganz selbstverständlich mit beiden Pfoten am Regler des Thermostats zu drehen!