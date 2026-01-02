Besitzerin will Heizkosten sparen, doch ihre Katze hat andere Pläne
Netz - Gerade im Winter befinden sich viele Menschen in einem Dilemma: Bei eisigen Temperaturen muss man die Heizung (voll) aufdrehen, will aber eigentlich Kosten sparen. So ähnlich erging es wohl einer TikTokerin, welche die Rechnung jedoch ohne ihre intelligente Katze gemacht hat.
TikTokerin Tia muss, wie jeden Winter, bezüglich Heizkosten besonders aufs Geld schauen. Deshalb nimmt sie auch in Kauf, ab und zu etwas zu frieren.
Eine ganz andere Meinung hat allerdings ihre Katze. Der sind die jährlich steigenden Energiepreise und die damit einhergehenden Sorgen ihrer Halterin sichtlich egal.
In einem kürzlich veröffentlichten TikTok-Video ist zu sehen, dass die schwarze Fellnase genau weiß, was sie tun muss, damit es in der Wohnung wärmer wird.
Die pfiffige Mieze klettert nämlich gezielt auf den Fernsehtisch, um sich anschließend auf ihre zwei Hinterbeine zu stellen und ganz selbstverständlich mit beiden Pfoten am Regler des Thermostats zu drehen!
Clevere Katze dreht in lustigem TikTok-Video das Thermostat auf
Nutzer tauschen sich über Fähigkeiten ihrer Katzen aus
"Wenn man aufs Budget achten muss, aber die Katze das Haus regiert und friert", gibt sich die Besitzerin geschlagen, deren clevere Samtpfote die Heizung auf heiße 32 Grad gestellt hat.
Der 15-Sekunden-Clip hat nicht nur der TikTokerin selbst ein kleines Lächeln auf die Lippen gezaubert, sondern ebenso zahlreiche andere Nutzer amüsiert.
Eine Dame wollte in der Kommentarspalte wissen, wie die Katze überhaupt herausgefunden hat, am Thermostat zu drehen. "Wahrscheinlich hat sie gesehen, wie es die Menschen machen. Meine Katzen lernen bereits, wie man Wasserhähne bedient", erklärt eine andere Haustierbesitzerin.
Eine weitere Katzenhalterin schreibt: "Meine Katze hat gelernt, über unser Google-Home das Licht anzuschalten."
Bislang ist es Tias erstes Video auf ihrem TikTok-Profil. Mit fast 105.000 Klicks hat es bereits so viele Menschen erreicht, dass sich die Community ganz sicher auf einige weitere, witzige Katzen-Clips freuen kann.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/TikTok/@tiaxbrdly (2)