Auf der Straße entdeckt: Kater Carlo sehnt sich jetzt nach einem Zuhause
Großröhrsdorf (Sachsen) - Kater Carlo lebt derzeit im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf - doch das soll sich schnell ändern. Denn er sehnt sich nach einem liebevollen Zuhause.
Wie der Tierschutzverein mitteilt, wurde Carlo gemeinsam mit seinen vier Geschwistern gefunden.
Die Kätzchen hatten auf der Straße kaum eine Chance, sicher zu überleben, und kamen deshalb am 15. Juni in die Obhut des Vereins.
Zunächst verbrachte Carlo seine ersten Lebenswochen in einer liebevollen Pflegestelle, wo er das Leben in einer Familie kennenlernen durfte.
Dort entwickelte er sich zu einem fröhlichen, selbstbewussten und ausgesprochen menschenbezogenen Kater.
Carlo hofft auf ein liebevolles neues Zuhause
Von den Mitarbeitern wird er als lieber Kater beschrieben, der die Nähe zu Menschen sucht und jede Aufmerksamkeit genießt.
Carlo gilt als sehr verspielt, neugierig und immer bereit für das nächste Abenteuer. Er eignet sich ideal als Zweitkatze und wird ausschließlich in Wohnungshaltung vermittelt.
Alle Informationen zu Carlo gibt es auf der Website des Tierheims.
Titelfoto: Bildmontage: tierhoffnung.de