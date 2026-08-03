Auf der Straße entdeckt: Kater Carlo sehnt sich jetzt nach einem Zuhause

Großröhrsdorf (Sachsen) - Kater Carlo lebt derzeit im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf - doch das soll sich schnell ändern. Denn er sehnt sich nach einem liebevollen Zuhause.

Carlo kann es kaum erwarten, das Tierheim hinter sich zu lassen und endlich in sein eigenes Zuhause zu ziehen. © Bildmontage: tierhoffnung.de

Wie der Tierschutzverein mitteilt, wurde Carlo gemeinsam mit seinen vier Geschwistern gefunden.

Die Kätzchen hatten auf der Straße kaum eine Chance, sicher zu überleben, und kamen deshalb am 15. Juni in die Obhut des Vereins.

Zunächst verbrachte Carlo seine ersten Lebenswochen in einer liebevollen Pflegestelle, wo er das Leben in einer Familie kennenlernen durfte.

Dort entwickelte er sich zu einem fröhlichen, selbstbewussten und ausgesprochen menschenbezogenen Kater.