Vom geliebten Zuhause ins Tierheim: Kater Oskar versteht die Welt nicht mehr

Oskar sehnt sich danach, endlich aus dem Tierheim auszuziehen. © tierhoffnung.de

Wie der Tierschutzverein mitteilt, hatte der sieben Jahre alte Kater Oskar lange Zeit ein liebevolles Zuhause mit Freigang. Er lebte geborgen und war den engen Kontakt zu seinem Menschen gewohnt.

Doch von einem Tag auf den anderen änderte sich sein Leben schlagartig: Sein Besitzer musste in ein Pflegeheim ziehen. Für Oskar gab es niemanden mehr, der sich um ihn kümmern konnte - am 11. Juli kam er schließlich ins Tierheim

Für den sensiblen Kater ist das ein großer Schock. Er vermisst sein vertrautes Zuhause und seinen Menschen sehr. Immer wieder weint er laut, vor allem dann, wenn er keine Aufmerksamkeit bekommt.

Die Tierheimmitarbeiter sind überzeugt, dass Oskar früher viel Liebe und Zuwendung erfahren hat. Er sei den engen Kontakt zu seinen Menschen gewohnt und suche auch im Tierheim ständig ihre Nähe.

Sie beschreiben ihn als ausgesprochen freundlichen, liebevollen und sensiblen Kater, der dazugehören möchte und viel Zuwendung braucht.