Kater geht fremd: Was er später tut, um alte Liebe zurückzuerobern, lässt Frauchen nicht kalt

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Was für ein Schwerenöter: Chase hat es faustdick hinter den Kater-Ohren. Leidtragende ist unterdessen eine ganz andere.

Von Christian Norm

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Was für ein Schwerenöter: Chase hat es faustdick hinter den Kater-Ohren. Doch immerhin: Nachdem der Stubentiger aus Los Angeles seine liebste Katze Millie mit ihrer Artgenossin Princess betrogen hat, versucht er seit Monaten, wieder bei seiner alten Flamme zu landen. Aber Princess bleibt standhaft - wie ein virales Video aus der vergangenen Woche zeigt. Leidtragende ist unterdessen eine ganz andere.

Links: Seit Monaten versucht Kater Chase wieder bei Millie zu landen, schleppt ständig neue Geschenke an. Rechts: Zuvor hatte der Schwerenöter ein Techtelmechtel mit Princess.
Links: Seit Monaten versucht Kater Chase wieder bei Millie zu landen, schleppt ständig neue Geschenke an. Rechts: Zuvor hatte der Schwerenöter ein Techtelmechtel mit Princess.  © Bildmontage: Instagram/Screenshots/dontstopmeowing

Frauchen Fifi konnte es natürlich nicht gutheißen, dass Chase zum "Fremdgeher" geworden war. Aber: Die zweifache Mutter hatte durchaus ihren Spaß daran, Chase und Princess deswegen in diversen TikTok-Videos aufzuziehen.

Allerdings musste die Kalifornierin in der vergangenen Woche zugeben, dass sie durchaus ein wenig Mitleid mit Chase hat. "Wenn du nicht gedacht hättest, dass deine Katzen Herzschmerz durchleben können", heißt es im Untertitel eines Videos, in dem der Kater um seine Liebe kämpft.

Immer wieder läuft er darin zu Millie, bietet ihr eines seiner Spielzeuge an. Doch die einäugige Samtpfote hat die Nase voll von dem "Betrüger". Jedes Mal geht sie weg, wenn er ihr sein Geschenk übergeben will.

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Fifi, die das traurige Schauspiel filmt, versucht unterdessen, auf ihren Kater einzuwirken.

Viraler TikTok-Hit zeigt Versuche von Kater Chase, wieder bei Katze Millie zu landen

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Blitzt in Serie ab: Kater Chase will die einäugige Millie zurück. Sie hat aber die Schnauze voll von ihm.
Blitzt in Serie ab: Kater Chase will die einäugige Millie zurück. Sie hat aber die Schnauze voll von ihm.  © Instagram/Screenshot/dontstopmeowing

"Du versuchst es seit Wochen, Chase. Lass sie gehen. Sie hat jetzt einen neuen Typen", so die US-Amerikanerin. Doch Chase denkt nicht daran, aufzugeben.

Und so lenkt Fifi nach vielen Wochen ein. "Millie, gib ihm eine zweite Chance, nimm sein Geschenk an", bittet sie die Katze, die genauso standhaft bleibt wie Chase.

Doch ein Happy End gibt es nicht. Im Kommentar schreibt die Katzenbesitzerin deshalb: "Ich weiß, dass er fremdgegangen ist. Aber das ist schwer mit anzusehen."

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Gut mit anzusehen sind unterdessen die Klickzahlen dieses rührenden Videos: 1,7 Millionen auf TikTok. Hinzu kommen mehr als 260.000 Likes. Das hilft Chase zwar wenig. Aber wenigstens seine Besitzerin dürfte sich über den neuen viralen Hit freuen.

Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/dontstopmeowing

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