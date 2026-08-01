Kater geht fremd: Was er später tut, um alte Liebe zurückzuerobern, lässt Frauchen nicht kalt

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Was für ein Schwerenöter: Chase hat es faustdick hinter den Kater-Ohren. Doch immerhin: Nachdem der Stubentiger aus Los Angeles seine liebste Katze Millie mit ihrer Artgenossin Princess betrogen hat, versucht er seit Monaten, wieder bei seiner alten Flamme zu landen. Aber Princess bleibt standhaft - wie ein virales Video aus der vergangenen Woche zeigt. Leidtragende ist unterdessen eine ganz andere.

Links: Seit Monaten versucht Kater Chase wieder bei Millie zu landen, schleppt ständig neue Geschenke an. Rechts: Zuvor hatte der Schwerenöter ein Techtelmechtel mit Princess. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/dontstopmeowing

Frauchen Fifi konnte es natürlich nicht gutheißen, dass Chase zum "Fremdgeher" geworden war. Aber: Die zweifache Mutter hatte durchaus ihren Spaß daran, Chase und Princess deswegen in diversen TikTok-Videos aufzuziehen.

Allerdings musste die Kalifornierin in der vergangenen Woche zugeben, dass sie durchaus ein wenig Mitleid mit Chase hat. "Wenn du nicht gedacht hättest, dass deine Katzen Herzschmerz durchleben können", heißt es im Untertitel eines Videos, in dem der Kater um seine Liebe kämpft.

Immer wieder läuft er darin zu Millie, bietet ihr eines seiner Spielzeuge an. Doch die einäugige Samtpfote hat die Nase voll von dem "Betrüger". Jedes Mal geht sie weg, wenn er ihr sein Geschenk übergeben will.

Fifi, die das traurige Schauspiel filmt, versucht unterdessen, auf ihren Kater einzuwirken.