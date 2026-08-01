Kiste wird vor Tierheim abgestellt: Als Mitarbeiter daraufhin Überwachungskameras überprüfen, fällt ihnen ein Detail auf
Michigan - Nachdem vor einem Tierheim in den USA im Schutz der Dunkelheit eine ominöse Kiste abgestellt worden war, stand schnell fest, dass sich darin Fellnasen befinden müssen, die Hilfe benötigten. Als die Pfleger daraufhin die Überwachungskameras überprüften, fiel ihnen ein Detail auf.
Magee Humes, Geschäftsführerin der Michigan Animal Rescue League (MARL), war eigentlich schon im Feierabend, als sie plötzlich eine Benachrichtigung auf ihr Handy erhielt, da der Bewegungsmelder im Eingangsbereich des Tierheims ausgelöst worden war.
Über den Livestream der Sicherheitskameras entdeckte Magee dann eine verwaiste Kiste vor der Tür der Einrichtung. Was sich darin befand, konnte sie sich schon denken.
Die US-Amerikanerin zögerte keine Sekunde und machte sich auf den Weg zu Tierheim. Dort angekommen, warf sie sofort einen Blick in den Pappkarton und wurde von fünf winzigen Kätzchen angeschaut. Zusammen mit anderen Mitarbeitern wurde sich sofort um die schmutzigen Findelkinder gekümmert.
"Sie hatten viele Flöhe, also waren nächtliche Flohbäder angesagt", erklärt Tommy Sanfilippo, Content-Koordinator bei MARL, gegenüber The Dodo.
Während der Behandlung fiel einem Pfleger eine ausgewachsene Katze vor dem Fenster auf, die mehr als neugierig zu ihnen hineinsah und lautstark miaute. "Sie schien sich brennend für die Kätzchen zu interessieren", so Tommy.
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Nach Fund von Kätzchen: Überwachungskamera bringt Tierfamilie zusammen
Den Tierfreunden kam dann die Idee, lieber einmal mehr das Material der Überwachungskameras zu überprüfen. "Und tatsächlich: Genau diese Katze war kurz vor unserer Ankunft aus dem Karton gesprungen", berichtet der Tierheim-Angestellte. Die schwarz-weiße Samtpfote wollte offenbar die Umgebung erkunden und konnte dann ihre Katzenkinder nicht mehr finden, nachdem diese vom Tierheim aufgenommen worden waren.
Die Wiedervereinigung ging allen Anwesenden nahe: "Sie war überglücklich, wieder mit ihren Babys vereint zu sein, und verhielt sich unserem Team gegenüber sehr freundlich", so Tommy. Er glaubt, dass die Katze spürte, dass die Mitarbeiter ihnen helfen wollten.
Katze "Post-It" und ihre Kinder - Crayola, Scotch, Expo, Elmer und Sharpie - hatten Glück und fanden alle gemeinsam eine Pflegestelle, wo sie sich von dem aufregenden Erlebnis erholen dürfen.
Sie sollen demnächst vermittelt werden.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/mi_animalrescueleague