Kiste wird vor Tierheim abgestellt: Als Mitarbeiter daraufhin Überwachungskameras überprüfen, fällt ihnen ein Detail auf

Michigan - Nachdem vor einem Tierheim in den USA im Schutz der Dunkelheit eine ominöse Kiste abgestellt worden war, stand schnell fest, dass sich darin Fellnasen befinden müssen, die Hilfe benötigten. Als die Pfleger daraufhin die Überwachungskameras überprüften, fiel ihnen ein Detail auf.

Vor einem Tierheim haben Unbekannte eine Kiste mit Babykatzen hinterlassen. Die Überwachungskamera filmte aber noch mehr. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/mi_animalrescueleague

Magee Humes, Geschäftsführerin der Michigan Animal Rescue League (MARL), war eigentlich schon im Feierabend, als sie plötzlich eine Benachrichtigung auf ihr Handy erhielt, da der Bewegungsmelder im Eingangsbereich des Tierheims ausgelöst worden war.

Über den Livestream der Sicherheitskameras entdeckte Magee dann eine verwaiste Kiste vor der Tür der Einrichtung. Was sich darin befand, konnte sie sich schon denken.

Die US-Amerikanerin zögerte keine Sekunde und machte sich auf den Weg zu Tierheim. Dort angekommen, warf sie sofort einen Blick in den Pappkarton und wurde von fünf winzigen Kätzchen angeschaut. Zusammen mit anderen Mitarbeitern wurde sich sofort um die schmutzigen Findelkinder gekümmert.

"Sie hatten viele Flöhe, also waren nächtliche Flohbäder angesagt", erklärt Tommy Sanfilippo, Content-Koordinator bei MARL, gegenüber The Dodo.

Während der Behandlung fiel einem Pfleger eine ausgewachsene Katze vor dem Fenster auf, die mehr als neugierig zu ihnen hineinsah und lautstark miaute. "Sie schien sich brennend für die Kätzchen zu interessieren", so Tommy.