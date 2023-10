"Baby-Alarm" im Tierheim, doch das Futter für die Mini-Katzen geht zur Neige

Troisdorf – Das Tierheim Troisdorf schlägt Alarm! In der Einrichtung sind mehrere Kitten zur Welt gekommen, die nun dringend auf die Pflege der Mitarbeiter angewiesen sind. Es gibt jedoch ein großes Problem: Das Futter geht zur Neige.

Im Tierheim Troisdorf werden zurzeit mehrere Kitten mit der Flasche aufgezogen. © Montage: Instagram/Screenshot/Tierheim Troisdorf

"Baby-Alarm", vermelden die Tierheim-Mitarbeiter unter ihrem jüngsten Instagram-Video. Darin ist ein winziges Kätzchen zu sehen, das von seinen Pflegern mit der Falsche gefüttert wird.

Die weiß-braun gemusterte Mieze ist offensichtlich erst vor wenigen Tagen auf die Welt gekommen und damit so jung, dass sie noch nicht einmal die Augen öffnen kann.

Herzerwärmende Bilder, die jedoch auch ihre Schattenseiten haben. Denn: "Die Kitten-Flut nimmt auch in diesem Jahr kein Ende", erklären die Tierpfleger.

Erst vor einige Wochen hatten die Troisdorfer Mitarbeiter einen Brandbrief veröffentlicht und darin auf ihre verzweifelte Lage hingewiesen. So sind zahlreiche Tierasyle in NRW völlig überlastet und platzen aus allen Nähten. Es mangelt an allem - Platz, Personal und Geld - um Hunde, Katzen und Kleintiere artgerecht zu versorgen.

Dass nun noch weitere Kitten verpflegt werden wollen, stellt die Tierfreunde vor eine große Herausforderung, weshalb sie jetzt an ihre Community appellieren: "Wir brauchen dringend Milchpulver und Futter!"